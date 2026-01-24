T20 World Cup 2026: बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को ही क्यों मिला मौका, कैसे हुआ है 20 टीमों का चुनाव? जानें

ICC Mens T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC Mens T20 World Cup 2026) में बांग्लादेश (Bangladesh) की टीम हिस्सा लेगी या नहीं? इस सवाल का जबाव सामने आ गया है. पिछले कई दिनों से चल रहे उठापटक पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने आधिकारिक ऐलान करते हुए बताया है कि मेगा इवेंट से बांग्लादेश की टीम बाहर हो चुकी है. उसकी जगह पर स्कॉटलैंड (Scotland) को शामिल किया गया है. यानी कि क्रिकेट प्रेमियों को आगामी टूर्नामेंट में अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम शिरकत करते हुए नजर आएगी.

स्कॉटलैंड को ही आखिर क्यों मिला मौका?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किए जाने के बाद कई लोग हैरान हैं. उनका सवाल है कि आईसीसी ने आखिर स्कॉटलैंड का ही क्यों चुनाव किया है. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं.

यूरोपीय क्वालीफायर में शानदार प्रदर्शन करते हुए नीदरलैंड और इटली की टीम ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया था, जबकि स्कॉटलैंड की टीम मामूली अंतर से एंट्री लेने में चूक गई थी.

अब जब टूर्नामेंट से बांग्लादेश की टीम बाहर हो चुकी है. ऐसे में उसकी किस्मत चमक गई है और बोर्ड ने उसे मौका दिया है. यूरोपीय क्वालीफायर में स्कॉटलैंड की टीम ने तीसरे स्थान पर रहते हुए अपने सफर का समापन किया था.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमें

क्रमांक टीमें योग्यता 1 भारत टूर्नामेंट की मेजबान 2 श्रीलंका टूर्नामेंट की मेजबान 3 अफगानिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2024 में शीर्ष 7 स्थान हासिल करने वाली टीम 4 ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप 2024 में शीर्ष 7 स्थान हासिल करने वाली टीम 5 इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप 2024 में शीर्ष 7 स्थान हासिल करने वाली टीम 6 दक्षिण अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2024 में शीर्ष 7 स्थान हासिल करने वाली टीम 7 संयुक्त राज्य अमेरिका टी20 वर्ल्ड कप 2024 में शीर्ष 7 स्थान हासिल करने वाली टीम 8 वेस्टइंडीज टी20 वर्ल्ड कप 2024 में शीर्ष 7 स्थान हासिल करने वाली टीम 9 आयरलैंड रैंकिंग 10 न्यूजीलैंड रैंकिंग 11 पाकिस्तान रैंकिंग 12 कनाडा अमेरिका क्वालीफायर 13 नीदरलैंड यूरोप क्वालीफायर 14 इटली यूरोप क्वालीफायर 15 जिम्बाब्वे अफ्रीका क्वालीफायर 16 नामीबिया अफ्रीका क्वालीफायर 17 नेपाल एशिया/ईएपी क्वालीफायर 18 ओमान एशिया/ईएपी क्वालीफायर 19 यूएई एशिया/ईएपी क्वालीफायर 20 बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को मिला मौका टी20 वर्ल्ड कप 2024 में शीर्ष सात में जगह बनाने वाली बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट के लिए शामिल किया गया है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज अगले माह सात फरवरी से हो रहा है. टूर्नामेंट के पहले ही दिन कुल तीन मैच खेले जाएंगे. पहले मैच में पाकिस्तान की भिड़ंत नीदरलैंड के साथ है. वहीं दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज की भिड़ंत बांग्लादेश के साथ थी. मगर उसके बाहर होने के बाद अब शायद यह मैच वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच खेला जाएगा. तीसरे मैच में भारत का मुकाबला संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है.

