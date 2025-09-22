CPL 2025 Final: कीरोन पोलार्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 5वीं बार चैंपियन बनीं ट्रिनबागो नाइट राइडर्स

Caribbean Premier League 2025 Final: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मुकाबला 21 सितंबर को ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और गयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच प्रोविडेंस में खेला गया. जहां ट्रिनबागो की टीम पांचवीं बार कैरेबियन प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम करने में कामयाब रही. टीम ने पहली बार साल 2015 में सीपीएल का खिताब जीता था. उसके बाद साल 2017, 2018, 2020 और अब 2025 में भी ट्रॉफी को अपने हाथ में उठाने में कामयाब हुई है.

130/8 रन बनाने में कामयाब हुई थी गयाना अमेजन वॉरियर्स

फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गयाना अमेजन वॉरियर्स की टीम 20 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 130 रन बनाने में कामयाब हुई थी. छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए इफ्तिखार अहमद सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 27 गेंद में 30 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा बेन मैकडरमोट ने पारी के आगाज करते हुए 17 गेंद में 28, जबकि ड्वेन प्रीटोरियस ने सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों में 25 रनों का योगदान दिया.

