भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान कैसे पहुंचेगी Asia Cup 2025 के फाइनल में, ऐसा है पूरा समीकरण

Pakistan Asia Cup 2025 Final Qualification Scenario: भारत से हारने के बाद अब पाकिस्तान के लिए फाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई है. लेकिन खत्म नहीं हुई है.

  • भारत ने एशिया कप 2025 के सुपर 4 में पाकिस्तान को छह विकेट से हराकर उसकी जीत की संभावनाएं कम कर दी हैं
  • पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचने के लिए सुपर 4 के बचे दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे.
  • श्रीलंका की स्थिति भी पाकिस्तान जैसी है, फाइनल की दौड़ में बचे मैचों में जीत के लिए संघर्ष करेंगी.
How can Pakistan progress to Final: भारत ने एशिया कप 2025 के सुपर 4 में पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया. भारत से हारने के बाद अब पाकिस्तान के लिए फाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई है. लेकिन खत्म नहीं हुई है. पाकिस्तान को सुपर 4 में अब दो मैच और खेलने हैं. ऐसे में यदि पाकिस्तानी टीम अपने दोनों मैच जीतने में सफल रहती है तो फिर उसके लिए फाइनल में पहुंचने की राह बन सकती है. (Pakistan team qualification scenario for Asia Cup 2025 Final)

पाकिस्तान ऐसे पहुंच सकती है फाइनल में 

पाकिस्तान की टीम को फाइनल में पहुंचना है तो अपने बचे दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे. एक मैच में भी मिली हार पाकिस्तान के लिए एशिया कप 2025 का फाइनल खेलने का सपना टूट जाएगा.  श्रीलंका की स्थिति भी पाकिस्तान जैसी ही है. वहीं बांग्लादेश की पूरी कोशिश होगी कि जब वह 25 सितंबर को पाकिस्तान का सामना करेगी तो उसे मैच को जीतकर फाइनल में जगह बनाए.

ऐसे मिलेगा फाइनल का टिकट

सुपर-4 में सभी टीमें तीन-तीन मैच खेलेगीं. इन मैचों के बाद जो दो टीमें सुपर-4 अंक तालिका में पहले दो स्थानों पर रहेंगी, वो फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. भारत और बांग्लादेश के दो-दो अंक हैं. अगर दोनों टीमें बचे दो में से एक भी मैच जीत जाती है तो उन्हें फाइनल का टिकट मिल जाएगा. 

फाइनल है 28 सितंबर को

फाइनल 28 सितंबर को खेला जाने वाला है. भारतीय टीम सुपर 4 में पाकिस्तान को हराकर अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल रही है. अब भारतीय टीम सुपर 4 में अपने दो मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ खेलेगी. बांग्लादेश की टीम के साथ भारत का मुकाबला 24 सितंबर को और श्रीलंका के साथ भारतीय टीम 26 सितंबर को मैच खेलेगी. 

