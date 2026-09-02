8 खिलाड़ी IN, रिंकू सिंह समेत 8 OUT! अफगानिस्तान T20I सीरीज के लिए टीम इंडिया में क्या-क्या बदला?

India's T20I Squad VS Afghanistan: अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. यह सीरीज 13 से 17 सितंबर तक खेला जाएगा और इसके सभी मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे. टीम का आधे से ज्यादा हिस्सा उस टीम से अलग है जिसने जुलाई में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ पिछला मैच खेला था. श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा कप्तान और उप-कप्तान बने हुए हैं, वहीं संजू सैमसन जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम से बाहर किए जाने के बाद अब टीम में वापस आ गए हैं. इस वजह से प्रभसिमरन सिंह को जगह नहीं मिल पाई, क्योंकि उन्हें सीरीज के दौरान डेब्यू करने का मौका नहीं मिल सका था.

रिंकू सिंह टीम में नहीं

बाहर रहने वाले खिलाड़ियों में रिंकू सिंह का नाम सबसे अहम है।.आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए न चुने जाने के बाद इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने वापसी की थी. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज की दो पारियों में 168.8 के स्ट्राइक रेट से 37 रन बनाए थे.

वरुण चक्रवर्ती की वापसी

चोट के कारण टूर से बाहर रहने के बाद वरुण चक्रवर्ती टीम में लौट आए हैं, जबकि उनकी जगह आए रवि बिश्नोई को भी टीम में बनाए रखा गया है. सबसे बड़े बदलाव गेंदबाजी में हुए हैं, जिम्बाब्वे न जाने वाले सभी मुख्य विकल्प अब वापस आ गए हैं. बता दें कि भारतीय टीम जिम्बाब्वे में एक नए पेस अटैक के साथ गई थी. हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि पिछली सीरीज की तुलना में कई बदलाव होने के बावजूद, सभी 15 खिलाड़ी वही हैं जिन्हें 2026 एशियन गेम्स के लिए चुना गया था, जहां भारतीय टीम अपना पहला मैच (क्वार्टर-फाइनल) 28 सितंबर को खेलेगी.

IN: संजू सैमसन, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह

OUT: सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह

भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन,इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा।

नोट: बुमराह, रेड्डी, वाशिंगटन और राणा का खेलना फिटनेस स्वीकृति पर निर्भर

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