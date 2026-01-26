ट्रंप ने ही भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में रोड़ा लगाया? एक ऑडियो लीक से अंदर की कलह सामने आ गई

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के भीतर उभर रहीं दरारें अब सुर्खियां बटोर रही हैं. दरअसल सीनेटर टेड क्रूज की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, जहां उन्होंने खुलेआम उपराष्ट्रपति जेडी वांस और 'कभी-कभी' राष्ट्रपति ट्रंप की भी आलोचना की है. Axios की रिपोर्ट के अनुसार, टेक्सास से रिपब्लिकन सीनेटर क्रूज ने ट्रंप की टैरिफ से चलने वाली व्यापार नीति की आलोचना की और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को रोकने के लिए उपराष्ट्रपति वांस, व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो और कभी-कभी राष्ट्रपति तक को दोषी ठहराया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह ऑडियो रिकॉर्डिंग कुल मिलाकर लगभग 10 मिनट की है और इसे एक रिपब्लिकन सोर्स ने ही दिया है. इसे 2025 की शुरुआत और मध्य के बीच रिकॉर्ड किया गया था. इसमें क्रूज प्राइवेट डोनर्स से बात करते हुए रिकार्ड किए गए हैं. इस बातचीत में, रिपब्लिकन सीनेटर खुद को एक पारंपरिक मुक्त-व्यापार, हस्तक्षेप-समर्थक रिपब्लिकन के रूप में पेश करते नजर आए हैं. माना जा रहा है कि 2028 में जब अगली बार राष्ट्रपति चुनाव की रेस शुरू होगी तब प्राइमरी इलेक्शन में क्रूज खुद को जेडी वांस के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं और उसी की तैयारी शुरू हो गई है.

टैरिफ पर ट्रंप सरकार में फूट

क्रूज ने राष्ट्रपति ट्रंप की व्यापार नीति की आलोचना की और कथित तौर पर डोनर्स को चेतावनी दी कि अमेरिकी टैरिफ उसकी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर सकते हैं और राष्ट्रपति के महाभियोग का कारण बन सकते हैं. इसके बाद क्रूज ने उन्हें बताया कि अप्रैल 2025 की शुरुआत में ट्रंप द्वारा टैरिफ लागू करने के बाद, उन्होंने और कुछ अन्य सीनेटरों ने राष्ट्रपति को फोन करके उनसे पद छोड़ने का आग्रह किया था.

लेकिन कॉल, जो आधी रात तक चली, जाहिर तौर पर ठीक नहीं रही, क्रूज ने कहा कि ट्रंप उनपर चिल्लाए और उन्हें गाली दी. क्रूज ने डोनर्स से कहा, "ट्रंप खराब मूड में थे. मैं उन बातचीत में शामिल रहा हूं जहां वह बहुत खुश थे. यह उनमें से एक नहीं था."

रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद क्रूज ने कहा कि उन्होंने ट्रंप से कहा, "मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर हम नवंबर (2026) तक पहुंचते हैं और लोगों के 401(k) में 30 प्रतिशत की कमी होती है और सुपरमार्केट में कीमतें 10-20 प्रतिशत तक बढ़ जाती हैं, तो हम चुनाव के दिन जाने वाले हैं, हमें ब्ल्डबाथ (बुरी हार) का सामना करना पड़ेगा... आप सदन में बहुमत खोने जा रहे हैं, आप सीनेट को खोने जा रहे हैं, आप अगले दो साल हर हफ्ते महाभियोग चलते हुए बिताएंगे."

क्रूज के अनुसार इसपर ट्रंप का जवाब था: "फ**क यू, टेड."

क्या ट्रंप ने भारत-अमेरिका व्यापरा समझौते को रोका?

क्रूज इस लीक हुए ऑडियो में डोनर्स को भारत के साथ व्यापार समझौते को स्वीकार करने के लिए व्हाइट हाउस से "संघर्ष" करने के बारे में भी बताया. जब एक डोनर ने पूछा कि ट्रंप सरकार में कौन इस तरह के समझौते का विरोधी है, तो क्रूज ने व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो, वांस और "कभी-कभी" ट्रंप के होने का उल्लेख किया.

रिकॉर्डिंग में क्रूज ने वांस को रूढ़िवादी पॉडकास्टर टकर कार्लसन का मोहरा बताया. सीनेटर क्रूज ने कार्लसन पर यहूदी विरोधी भावना और इजरायल विरोधी विदेश नीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. क्रूज बार-बार रिकॉर्डिंग में वांस का नाम लेते हैं, उन्हें कार्लसन से जोड़ते हैं और पॉडकास्टर की हस्तक्षेप-विरोधी विदेश नीति को आगे बढ़ाने का आरोप लगाते हैं. क्रूज ने कहा है, "टकर ने जेडी को बनाया है. जेडी टकर का आश्रित है, और वे एक ही हैं."

