एडिलेड स्ट्राइकर्स के ओपनर क्रिस लिन ने BBL में रचा इतिहास, ये कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी बने

Chris Lynn Four Thosuand Runs in BBL: एडिलेड स्ट्राइकर्स के सलामी बल्लेबाज क्रिस लिन बिग बैश लीग (BBL) के इतिहास में 4 हजार रन का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने यह उपलब्धि 15वें सीजन के 17वें मैच में हासिल की. इस अनुभवी ओपनर ने बीबीएल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया और टूर्नामेंट में 4,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने जेवियर बार्टलेट की गेंद पर छक्का लगाकर यह मील का पत्थर स्टाइल में हासिल किया.

बुधवार को क्रिस लिन ने ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ 41 गेंदों में 6 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ नाबाद 79 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी ने 122 रनों का पीछा करने उतरी एडिलेड स्ट्राइकर्स को महज 14.1 ओवरों में 7 विकेट शेष रहते जीत दिलाने में मदद की. लिन ने 192.68 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए छह चौके और उतने ही छक्के लगाए.

लिन ने अब तक 131 बीबीएल मुकाबलों की 129 पारियों में 36.29 की औसत से कुल 4,065 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं. एडिलेड ओवल में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी ब्रिस्बेन हीट की टीम ने 19.4 ओवरों में 121 रन बनाए. इस टीम के लिए मैथ्यू कुह्नमैन ने नाबाद 31 रन बनाए, जबकि ह्यूग वेइबगेन ने 28 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम के लिए जेमी ओवरटन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए.

इसके जवाब में एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 14.1 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. क्रिस लिन महज 79 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि कप्तान मैथ्यू शॉर्ट ने 19 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम 4 में से 2 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि ब्रिस्बेन हीट ने 5 में से 3 मुकाबले गंवाए हैं. यह टीम प्वाइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर मौजूद है. स्ट्राइकर्स अपना अगला मैच 4 जनवरी को पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ खेलेगी, जबकि ब्रिस्बेन की टीम 2 जनवरी को मेलबर्न स्टार्स के सामने होगी.

