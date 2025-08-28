'वह सर्वश्रेष्ठ है...रोहित शर्मा नहीं, यह बल्लेबाज है टेस्ट क्रिकेट का सबसे बेहतरीन ओपनर, चेतेश्वर पुजारा ने बताया

Cheteshwar Pujara on best opener: भारत के टेस्ट दिग्गज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. वहीं, अब संन्यास के बाद पुजारा ने भारतीय क्रिकेट के तीन ऐसे खिलाड़ियों के नाम बताएं हैं जिन्हें वो अंडररेटेड मानते हैं और साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन ओपनर को लेकर भी अपनी राय दी है. पुजारा ने स्पोर्ट्स टूडे के साथ बात करते हुए तीन खिलाड़ियों के नाम का जिक्र किया है. पुजारा ने मुरली विजय, भुवनेश्वर कुमार और ऋद्धिमान सारा को भारतीय क्रिकेट का अंडररेटेड खिलाड़ी करार दिया और साथ ही मुरली विजय को भारतीय क्रिकेट का टेस्ट में बेहतरीन ओपनर करार दिया है. (Who is Best opener in Test Cricket)

पुजारा ने सबसे पहले अंडररेटेड खिलाड़ियों को लेकर बात की और कहा, "अगर मुझे चुनना हो तो मैं मुरली विजय, रिद्धिमान साहा और भुववनेश्वर कुमार (Cheteshwar Pujara on Bhuvneshwar Kumar) का नाम लूंगा. क्योंकि तीनों ही असाधारण खिलाड़ी थे. दुर्भाग्य से, भुवी चोटिल हो गए और वह लंबे समय तक टेस्ट मैच नहीं खेल सके. लेकिन वह एक असाधारण गेंदबाज थे.

इसके बाद पुजारा ने ऋद्धिमान साहा (Cheteshwar Pujara on Wriddhiman Saha) को लेकर भी बात की और कहा, "साहा एक बेहतरीन विकेटकीपर और बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन उनका जन्म ऐसे युग में हुआ था जब धोनी कप्तान थे और उसके बाद उन्हें भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका नहीं मिला, इसके बाद ऋषभ पंत भी टीम में आए, इसलिए वह चूक गए .पुजारा ने इसके साथ-साथ मुरली विजय को भी भारत का अंडररेडेट खिलाड़ी और अपने समय का बेस्ट टेस्ट ओपनर करार दिया है.

Photo Credit: AFP

अंडररेटेड बल्लेबाज और बेस्ट ओपनर

विजय को लेकर पुजारा ने कहा, "विजय एक बेहतरीन सलामी बल्लेबाज हैं. मुझे लगता है कि मैंने जितने भी सलामी बल्लेबाजों के साथ क्रिकेट खेला है, उनमें से वह सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि अगर आप नंबर तीन के खिलाड़ी हैं तो आप अपने बेहतरीन सलामी बल्लेबाज को देखना चाहते हैं. मैंने विजय के साथ कई शानदार साझेदारियां की हैं और वह मेरी ओर से देखे गए सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सलामी बल्लेबाजों में से एक हैं." (Cheteshwar Pujara on Murali Vijay)