IPL 2026: धोनी के अचूक हथियार की CSK से होने जा रही है छुट्टी! पिछले सीजन में खूब हुई थी धुलाई

CSK Set To Release Matheesha Pathirana: चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को छोड़ने के बाद फ्रेंचाइजी मथीशा पथिराना को भी रिलीज करने का प्लान बना रही है. CSK की टीम ने श्रीलंकाई स्टार को 13 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, लेकिन मौजूदा समय में वह चोटों की समस्या से जूझ रहे हैं. यही वजह है कि फ्रेंचाइजी अपनी गेंदबाजी मौर्चे पर फिर से विचार कर रही है. आईपीएल के पिछले सीजन में पथिराना ने 12 मुकाबलों में हिस्सा लिया था. इस बीच 13 विकेट चटकाने में कामयाब हुए थे. मगर उनकी धुलाई भी खूब हुई थी. उन्होंने 10.14 की इकॉनमी से रन लुटा डाले थे.

नीलामी में कम कीमत पर खरीद सकता है सीएसके

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक सीएसके की टीम आगामी मिनी ऑक्शन में उन्हें वापस कम कीमत में अपने साथ जोड़ सकती है. अगर ऐसा नहीं होता है तो भी फ्रेंचाइजी के पास विदेशी तेज गेंदबाज के रूप में नाथन एलिस जैसा विश्वस्तरीय गेंदबाज मौजूद है. 31 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने आईपीएल में 17 मैच खेलते हुए 17 पारियों में 19 विकेट चटकाए हैं.

मथीशा पथिराना का आईपीएल करियर

22 वर्षीय तेज गेंदबाज ने आईपीएल में 32 मैच खेलते हुए 32 पारियों में 21.62 की औसत से 47 सफलता प्राप्त की है. पथिराना के नाम आईपीएल में 1 बार 4 विकेट चटकाने का भी कारनामा है. 28 रन खर्च कर 4 विकेट उनका एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है.

रिटेंशन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वॉड

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), शेख रसीद, सी आंद्रे सिद्धार्थ, राहुल त्रिपाठी, डेवोन कॉनवे, एमएस धोनी, वंश बेदी, शिवम दुबे, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, अंशुल कम्बोज, रचिन रविंद्र, जेमी ओवरटन, कमलेश नागरकोटी, रामकृष्ण घोष, मथीशा पथिराना, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, गुरजपनीत सिंह, नूर अहमद और खलील अहमद.

यह भी पढ़ें- IPL 2026: गोविंदा के दामाद को मिली नई टीम, जानें अगले सीजन में मिलेंगे कितने करोड़