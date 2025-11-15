IPL 2026: गोविंदा के दामाद को मिली नई टीम, जानें अगले सीजन में मिलेंगे कितने करोड़

आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों की आज शाम 5 बजे तक रिटेंशन लिस्ट जारी होने वाली है. उससे पहले कई टीमों ने कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को ट्रेड किया है. जिसमें बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के दामाद नीतीश राणा का भी नाम शामिल है. पिछले साल तक राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा रहने वाले राणा अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम में आ चुके हैं. आगामी सीजन के लिए फ्रेंचाइजी ने उन्हें उनके करंट फीस (4.2 करोड़ रुपये) पर ट्रेड किया है.

डोनोवन फरेरा राजस्थान रॉयल्स में पहुंचे

यही नहीं अफ्रीकी ऑलराउंडर डोनोवन फरेरा दिल्ली कैपिटल्स की टीम से राजस्थान रॉयल्स के बेड़े में पहुंच गए हैं. RR की टीम ने उन्हें 1 करोड़ रुपये की प्राइस पर ट्रेड किया है. इससे पहले DC की टीम ने पिछले सीजन के लिए फरेरा को 75 लाख रुपये में खरीदा था. यह पहली बार नहीं है जब फरेरा RR की तरफ से शिरकत करने वाले हैं. वह पहले भी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ चुके हैं.

🚨 NITISH RANA HAS BEEN TRADED TO DELHI CAPITALS. 🚨



- Donovan Ferreira joins Rajasthan Royals. pic.twitter.com/01cSnjPwsU — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 15, 2025

गोविंदा के दामाद हैं नीतीश राणा

आपको बता दें कि नीतीश राणा बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के दामाद हैं. 31 वर्षीय क्रिकेटर की गोविंदा की भतीजी से शादी हुई है. जिनका नाम साची मारवाह है. साची की मां संगीता मारवाह गोविंदा की बहन हैं. इसी रिश्ते की वजह से नीतीश, गोविंदा के दामाद लगते हैं.

नीतीश राणा का आईपीएल करियर

नीतीश राणा आईपीएल में 2016 से शिरकत कर रहे हैं. इस दौरान 118 मैच खेलते हुए उनके बल्ले से 112 पारियों में 27.7 की औसत से 2853 रन निकले हैं. वहीं गेंदबाजी के दौरान उनको 26 पारियों में 27.0 की औसत से 10 सफलता हाथ लगी है.

यह भी पढ़ें- Shubman Gill Injury Update: बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरेंगे आज गिल? BCCI ने दिया अपडेट