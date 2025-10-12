VIDEO: वर्ल्ड कप में दिखा अजीबोगरीब मामला, बीच मैदान में मुंह के बल गिर गई कप्तान, स्ट्रेचर पर ले जाया गया बाहर

Chamari Athapaththu, England Women vs Sri Lanka Women: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का 12वां मुकाबला 11 अक्टूबर को इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच कोलंबो में खेला गया. जहां श्रीलंकाई महिला टीम को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए यह मैच जीतना बहुत जरूरी था. मगर वह जीत नहीं पाई. पिछले मुकाबले में उन्हें 89 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा. मैच के दौरान एक अजीबोगरीब हादसा भी देखने को मिला. लक्ष्य का पीछा करते दौरान जब श्रीलंका टीम की महिला कप्तान चमारी अटापट्टू मैदान में आईं तो हर किसी को उनसे एक बेहतरीन पारी की उम्मीद थी. वह उम्मीदों पर खरी उतरती हुई भी नजर आ रहीं थीं. मगर छठे ओवर में सिंगल लेने के पश्चात् एकाएक वह नॉन-स्ट्राइक एंड पर बैठ गईं. यहां वह संभल ही रहीं थी कि एकाएक दर्द बढ़ने की वजह से मुंह के बगल गिर गईं. जिसके बाद विपक्षी टीम की साथी खिलाड़ियों के साथ-साथ श्रीलंकाई टीम के फिजियो तुरंत वहां पहुंचें. मगर शुरुआती लाभ न मिलने के बाद उन्हें मैदान से बाहर का रुख करना पड़ा. श्रीलंकाई कप्तान का दर्द इतना ज्यादा था कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर ले जाना पड़ा.

श्रीलंका को मिली शिकस्त

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो कोलंबो में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश महिला टीम 50 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 253 रन बनाने में कामयाब हुई थी. चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कैप्टन नैट साइवर-ब्रंट 117 रनों की शतकीय पारी खेली. उनके अलावा पारी का आगाज करते हुए टैमी ब्यूमोंट ने 32, जबकि हीदर नाइट ने 29 रनों का योगदान दिया.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी श्रीलंका महिला टीम 45.4 ओवरों में 164 रनों ढेर हो गई. पारी का आगाज करते हुए हसनी परेरा ने 35 रनों की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा चौथी क्रम की बल्लेबाज हर्षिता समरविक्रमा ने 33 रनों का योगदान दिया. मगर इसके बावजूद श्रीलंकाई टीम जीत हासिल नहीं कर पाई.

इन गेंदबाजों का रहा जलवा

श्रीलंका की तरफ से पिछले मुकाबले में इनोका राणावीरा का जलवा रहा. जिन्होंने सर्वाधिक तीन सफलता प्राप्त की. वहीं इंग्लिश महिला टीम की तरफ से सोफी एक्लेस्टोन ने 10 ओवरों के स्पेल में महज 17 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक चार विकेट चटकाए.

