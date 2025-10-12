AFG vs BAN: पहले जादरान ने लूटी महफिल, फिर राशिद खान नाम का आया 'तूफान', अफगानिस्तान के नाम हुआ खिताब

Afghanistan Beat Bangladesh: अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 11 अक्टूबर को अबू धाबी में खेला गए. जहां अफगान टीम 81 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के हीरो जरूर सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान (95) रहे. मगर स्टार स्पिनर राशिद खान की भी जितनी सराहना की जाए, कम है. लक्ष्य का बचाव करते हुए उन्होंने कुल 8.3 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच महज 2.00 की इकोनॉमी से 17 रन खर्च करते हुए पांच विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके शिकार तौहीद हृदोय (24), नूरुल हसन (15), तंजीम हसन साकिब (00), रिशाद हुसैन (05) और तनवीर इस्लाम (00) बने.

190 रन बनाने में कामयाब हुई थी अफगानिस्तान

अबू धाबी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 44.5 ओवरों में अपने सभी खोते हुए 190 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए इब्राहिम जादरान ने 140 गेंद में 67.85 की स्ट्राइक रेट से 95 रनों की सर्वाधिक अर्धतकीय पारी खेली. मोहम्मद नबी और एएम गजनफर ने क्रमशः 22-22 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य बल्लेबाज हमेशा रनों के लिए जूझते हुए ही नजर आए.

मेहदी हसन मिराज को तीन सफलता

बांग्लादेश की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज मेहदी हसन मिराज रहे. जिन्होंने 10 ओवरों में 42 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक तीन सफलता प्राप्त की. उनके अलावा रिशाद हुसैन और तंजीम हसन साकिब ने क्रमशः दो-दो, जबकि तनवीर इस्लाम ने एक विकेट हासिल किया.

109 रनों पर ढेर हो गई बांग्लादेश

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी बांग्लादेश की टीम 28.3 ओवरों में 109 रनों पर ढेर हो गई. चौथे क्रम के बल्लेबाज तौहीद हृदोय ने सर्वाधिक 24 रनों का योगदान दिया, जबकि पारी का आगाज करते हुए सैफ हसन 22 रन बनाने में कामयाब रहे. मगर ये रन जीत के लिए काफी नहीं थे. जिसकी वजह से बांग्लादेश को 81 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

राशिद के अलावा अजमतुल्लाह उमरजई ने चटकाए तीन विकेट

अफगानिस्तान की तरफ से पिछले मुकाबले में राशिद खान (05) के अलावा अजमतुल्लाह उमरजई ने भी तीन विकेट चटकाए. इन दोनों गेंदबाजों के अलावा नांगेयालिया खारोटे के खाते में एक सफलता आई.

अफगानिस्तान ने सीरीज किया अपने नाम

दूसरे वनडे मुकाबले में मिली जीत के साथ ही अफगानिस्तान की टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है. सीरीज का आखिरी मुकाबला 14 अक्टूबर को जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें- IND(W) vs AUS(W): भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने, किसका पलड़ा है भारी? आंकड़े खुद दे रहे हैं जवाब



