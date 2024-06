IND vs ENG Semifinal: "ईमानदारी से कहूं तो...", इंग्लैंड दिग्गज पॉल कॉलिंगवुड की भविष्यवाणी ने विश्व क्रिकेट में मचा दी सनसनी

Paul Collingwood Prediction on IND vs ENG Semifinal: मौजूदा ICC T20 विश्व कप में भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले से पहले, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर पॉल कॉलिंगवुड ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस बार मेन इन ब्लू टीम हारेगी, जैसा कि 2022 के सेमीफाइनल में हुआ था. उन्होंने कहा कि इंग्लैंड को उन्हें हराने के लिए "कुछ असाधारण" करना होगा. यह टूर्नामेंट के 2022 संस्करण के सेमीफाइनल (IND vs ENG T20 WC Semifinal 2022) का रीमैच होगा, क्योंकि गुरुवार को गुयाना में चल रहे ICC T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में रेड-हॉट टीम इंडिया इंग्लैंड से भिड़ेगी.

साल 2022 T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में हुआ था आमना-सामना

पिछली बार इन दोनों देशों के बीच पुरुष T20 विश्व कप सेमीफाइनल में मुकाबला 19 महीने पहले एडिलेड में हुआ था, जब जोस बटलर और एलेक्स हेल्स के बीच शानदार ओपनिंग साझेदारी ने इंग्लैंड को 10 विकेट से जीत दिलाई थी, जिसने भारत की T20 रणनीति पर पूरी तरह से पुनर्विचार करने और अधिक स्थापित सुपरस्टार से हटकर युवा खिलाड़ियों और रूढ़िवादिता से आक्रामकता की ओर बढ़ने पर मजबूर कर दिया था. हालांकि, इस बार भारत के पास अनुभवी कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की अगुआई में ज़्यादा बल्लेबाज़ी है. बीच के ओवरों में ज़्यादा आक्रामक विकल्प हैं और उनके आक्रमण में ज़्यादा विविधता है, लेकिन गत चैंपियन को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. ख़ास तौर पर कप्तान जोस बटलर और उनके नए ओपनिंग पार्टनर फिल साल्ट के साथ, जो दोनों ही शानदार फॉर्म में हैं.

बैलेंस है टीम इंडिया का प्रदर्शन

साथ ही, भारतीय गेंदबाज़ भी शानदार फॉर्म में हैं, ख़ास तौर पर तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह. स्टार स्पोर्ट्स प्रेस रूम में बोलते हुए, कॉलिंगवुड (Paul ने कहा, "भारत अपनी बेहतरीन टीम के साथ, जसप्रीत बुमराह की मौजूदा फॉर्म के लिए खास तौर पर अलग है. वह फिट, सटीक, तेज और बेहद कुशल हैं. ऐसा लगता है कि किसी भी टीम के पास उनका जवाब नहीं है. 120 गेंदों के खेल में, 24 गेंदों पर अपनी गति के साथ बुमराह जैसा कोई खिलाड़ी होना बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है. भारत ने अमेरिका में कठिन परिस्थितियों और मुश्किल पिचों पर भी आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन किया है. रोहित शर्मा जैसे उनके बल्लेबाज, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार पारी खेली, वे फिर से फॉर्म में दिख रहे हैं.

सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर पॉल कॉलिंगवुड ने कहा

ईमानदारी से कहूं तो मैं इस बार भारत को हारते हुए नहीं देख सकता. इंग्लैंड को उन्हें हराने के लिए कुछ असाधारण करने की जरूरत होगी." कॉलिंगवुड ने कहा कि इंग्लैंड के पास नॉकआउट चरणों के दौरान अपने खेल को बेहतर बनाने और बिना किसी डर या दबाव के खेलने की आदत है. उन्होंने कहा कि इंग्लैंड अभी भी आक्रामक है और कप्तान जोस बटलर के शानदार फॉर्म और आत्मविश्वास के साथ, वे बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम हैं. उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "ऐसे अच्छे फॉर्म में कप्तान का होना, ड्रेसिंग रूम में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है. इससे माहौल शांत रहता है. मैच शानदार होगा, क्योंकि दोनों पक्ष बेहद आक्रामक रुख अपनाएंगे. गुयाना की सतह महत्वपूर्ण होगी.

सुपर-8 में ऐसा रहा मुकाबला

सपाट पिच पर, इंग्लैंड के पास टीमों को मात देने की क्षमता के साथ ऊपरी हाथ है. हालांकि, धीमी, टर्निंग पिच भारत के पक्ष में होगी." सुपर आठ के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल में, रोहित के 92 रनों की मदद से भारत ने 205/5 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवरों में 181/7 पर रोक दिया, जबकि ट्रैविस हेड ने 43 गेंदों में नौ चौकों और चार छक्कों की मदद से 76 रन की जवाबी पारी खेली. बांग्लादेश की अफगानिस्तान से हार के बाद, ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गया, उसे सिर्फ एक जीत मिली और सुपर आठ में दो हार का सामना करना पड़ा, जिसमें से एक अफगानिस्तान से मिली.

11 साल से भारत को ICC ट्रॉफी का इंतजार

ICC के अनुसार, इंग्लैंड इतिहास बनाने और T20 विश्व कप को बरकरार रखने वाली पहली पुरुष टीम बनने से सिर्फ दो गेम दूर है. दूसरी ओर, भारत ने 2007 में अपनी शुरुआत के बाद से इस टूर्नामेंट को नहीं जीता है, और 2011 के 50 ओवर के टूर्नामेंट के बाद से किसी भी प्रारूप में अपनी पहली विश्व कप जीत की तलाश कर रहा है. भारत ने आखिरी बार ICC ट्रॉफी 2013 में जीती थी, जब उन्होंने इंग्लैंड में ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया था.

भारत की टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

इंग्लैंड की टीम: जोस बटलर (कप्तान), मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, जोनाथन बेयरस्टो, हैरी ब्रुक, सैम कुरेन, बेन डकेट, टॉम हार्टले, विल जैक्स, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टोन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, रीस टॉपले, मार्क वुड.