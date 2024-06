IND vs ENG: "पूरी जिंदगी में मैंने...", सेमीफाइनल मुकाबले से पहले इंग्लैंड दिग्गज नासिर हुसैन ने रोहित शर्मा को लेकर दे दिया बड़ा बयान

Nasser Hussain on Rohit Sharma; IND vs ENG Semifinal: आयरलैंड के खिलाफ अर्धशतक बनाने के बाद रोहित बल्ले से लगातार फ्लॉप रहे थे और उन्होंने अगले मैचों में 13, 3, 8, 23 के स्कोर दर्ज किए. भारत के लगातार मैच जीतने के बावजूद रोहित शर्मा के बल्ले से फ्लॉप शो पर बार-बार सवाल उठाए गए, लेकिन 'हिटमैन' ने टी20 विश्व कप (Rohit Sharma Batting vs AUS) के एक महत्वपूर्ण सुपर-8 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया. रोहित शुरू से ही पूरी ताकत से खेलने के मूड में थे, उन्होंने 224.39 की स्ट्राइक रेट से सात चौके और आठ छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी लाइनअप की बखिया उधेड़ दी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा को 41 गेंदों पर 92 रनों की शानदार पारी खेलने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था. मैच के बाद रोहित ने कहा था कि 50 और 100 रन उनके लिए मायने नहीं रखते, बल्कि गेंदबाजों पर दबाव बनाना ज्यादा जरूरी है.

Nasser Hussain talking about the GREATNESS OF ROHIT SHARMA. 🇮🇳 [Sky Cricket] pic.twitter.com/OmJS5dzis0 — Johns. (@CricCrazyJohns) June 25, 2024

रोहित शर्मा को लेकर नासिर हुसैन ने कहा

नासिर हुसैन स्काई क्रिकेट के हवाले ने कहा, "मानसिकता में बदलाव एडिलेड में सेमीफाइनल के बाद हुआ. यह 50 ओवर के विश्व कप में और अब 20 ओवर के विश्व कप में स्पष्ट रूप से देखा गया. इसका नेतृत्व पूरी तरह से रोहित शर्मा (Nasser Hussain on Rohit Sharma) ने किया, अगर आप कप्तान के तौर पर बात करना चाहते हैं और उन्होंने ऐसा किया. वह पारी सबसे बेहतरीन सफ़ेद गेंद की पारियों में से एक थी जो मैंने कभी देखी है, यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ पूरी तरह से शानदार पारी थी".