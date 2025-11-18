डर नहीं, दहशत हूं मैं ! वैभव सूर्यवंशी का आएगा तूफान, ओमान के साथ भिड़ंत आज, जानिए कहां देख सकेंगे LIVE एक्शन

Vaibhav Suryavanshi : एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के ग्रुप बी में भारत ए और ओमान के बीच करो या मरो का मुकाबला खेला जाएगा. इस ग्रुप से पाकिस्तान की टीम पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. आज का मैच जीतने वाली टीम को भी सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा. आज एक बार फिर सभी क्रिकेट फैन्स की नजर 14 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जिन्होंने यूएई के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी. वैभव ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में भी धमाका किया था और 28 गेंद पर 45 रन की तूफानी पारी खेली थी. ऐसे में आज एक बार फिर वैभव से करिश्माई पारी की उम्मीद फैन्स कर रहे हैं.

वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी नजर

इस टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से धमाका किया है. उन्होंने यूएई के खिलाफ 144 और पाकिस्तान के खिलाफ 45 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी.वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में अबतक दो मैच खेलकर 94.50 के औसत से 189 रन बनाए हैं. वैभव के बल्ले से 16 चौके और 18 छक्के निकले हैं. आजके मैच में उम्मीद है कि वैभव के बल्ले से खलबली मचेगी. उनके साथी सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, पिछले दो मैचों में 10 से ज़्यादा रन नहीं बना पाए हैं, ऐसे में प्रियांश आर्य पर एक बेहतरीन पारी खेलने का दवाब होगा.

प्रियांश आर्य और नमन धीर से बड़ी पारी की उम्मीद

वहीं, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे नमन धीर भी कम प्रभावशाली नहीं हैं, जिन्होंने पिछले दो मैचों में 34 और 35 रन बनाए हैं. आज उनसे और भी बड़ी पारी की उम्मीद होगी. भारत ए के कप्तान जितेश शर्मा भी खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में अपने बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने यूएई के खिलाफ 32 गेंदों पर 83 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी. हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ वह सिर्फ 5 रन ही बना पाए थे. इसलिए, इन सभी टॉप के बल्लेबाजों पर नजर रहेगी.

कहां होगा मैच और कितने बजे से देख पाएंगे लाइव मैच

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में भारत ए Vs ओमान मैच 16 नवंबर को दोहा में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से मैच खेला जाना है. इससे आधे घंटे पहले, शाम 7:30 बजे, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में उतरेंगे और अपनी अंतिम प्लेइंग की घोषणा करेंगे,

भारत में किस चैनल पर देख पाएंगे लाइव मैच, कहां होगा लाइव स्ट्रीमिंग

भारत ए Vs ओमान एशिया कप राइजिंग स्टार्स मैच को भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर Live देखा जा सकता है. मैच की लाइव ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध होगी.

टीम इस प्रकार है

भारत ए टीम

वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, नमन धीर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), नेहल वढेरा, आशुतोष शर्मा, रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, सुयश शर्मा, विजय कुमार वैश्य, सूर्यांश शेडगे, युद्धवीर सिंह चरक और अभिषेक पोरेल

ओमान टीम

हम्माद मिर्जा (कप्तान), सुफियान यूसुफ (विकेटकीपर), करण सोनावाले, वसीम अली, नारायण सैशिव, आर्यन बिष्ट, ज़िकारिया इस्लाम, सुफियान महमूद, मुजाहिर रजा, समय श्रीवास्तव, शफीक जान, जय ओडेद्रा, पृथ्वीकुमार माची, हसनैन शाह, शुएब अल बलुशी, उबैद उल्लाह और एमडी यूसुफ

सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को हर हाल में जीत चाहिए

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो हर हाल में इस मैच को जीतना होगा. भारत एक टीम ने टूर्नामेंट में दो मैच खेले हैं जिसमें एक में जीत और एक में उसे हार का सामना करना पड़ा है. भारत को पाकिस्तान से हार मिली है. अब ओमान के खिलाफ मैच में भारत को हर हाल में जीत हासिल करनी होगी. यदि इस मैच में भारत हार जाता है तो फिर सेमीफाइनल में पहुंचनी की उम्मीद खत्म हो जाएगी.