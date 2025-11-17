विज्ञापन

सर्दियों में ज्यादा पेशाब क्यों आता है? Nityanandam Shree ने बताया रात में बार-बार पेशाब आना कैसे बंद करें

How to stop frequent urination during winter: ठंड में बार-बार पेशाब आने की समस्या से निजात पाने के लिए मशहूर आयुर्वेदिक विशेषज्ञ नित्यानंदम श्री ने एक आसान उपाय बताया है. यहां हम आपको इसी उपाय के बारे में बता रहे हैं, साथ ही जानेंगे ये किस तरह से असर दिखाता है.

सर्दियों में पेशाब ज्यादा क्यों आता है?

Winter Tips: सर्दी का मौसम अधिकतर लोगों के मन को भाता है. हालांकि, इस मौसम में कुछ आम दिक्कतें भी परेशान करती हैं. जैसे- कई लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें बार-बार पेशाब आता है, खासकर रात में. बार-बार उठने से नींद खराब हो जाती है, जिससे वे अगले दिन खुद को सुस्त महसूस करते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. ठंड में बार-बार पेशाब आने की समस्या से निजात पाने के लिए मशहूर आयुर्वेदिक विशेषज्ञ नित्यानंदम श्री ने एक आसान उपाय बताया है. यहां हम आपको इसी उपाय के बारे में बता रहे हैं, साथ ही जानेंगे ये किस तरह से असर दिखाता है. 

सर्दियों में पेशाब ज्यादा क्यों आता है?

दरअसल, सर्दियों में शरीर खुद को गर्म रखने के लिए त्वचा की सतह पर ब्लड सर्कुलेशन कम कर देता है. इससे शरीर का तापमान तो बना रहता है, लेकिन गुर्दों में खून का फ्लो थोड़ा बढ़ जाता है. नतीजन किडनी अधिक यूरिन बनाता है और हमें बार-बार पेशाब आता है. इसके अलावा, ठंड में हम कम पसीना बहाते हैं, इसलिए शरीर अतिरिक्त पानी को पेशाब के जरिए बाहर निकालता है.

क्या करें?

इसे लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में नित्यानंदम श्री बताते हैं, जिन लोगों को बार-बार पेशाब आता है, वे अश्वगंधा पाउडर का सेवन कर सकते हैं. ये शरीर को गर्मी और ताकत दोनों देता है.

कैसे लें?
  • रात में खाना खाने के 1.5- 2 घंटे बाद आधा चम्मच अश्वगंधा को हल्के गर्म दूध के साथ लें.
  • नित्यानंदम श्री के मुताबिक, इससे न केवल आप रात में बार-बार पेशाब जाने से बच पाएंगे, बल्कि हाथ-पैरों की ठंडक, कमजोरी और लो BP में भी फायदा मिलेगा.
इन बातों का भी रखें ध्यान 
  • इस नुस्खे को आजमाने के अलावा रात को सोने से 2 घंटे पहले पानी कम पिएं.
  • शरीर को गर्म रखने के लिए आप शाम के समय अदरक की हर्बल टी, सूप या गर्म पानी पी सकते हैं.
  • पैरों में तेल मालिश करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है.
  • साथ ही तनाव कम रखें, क्योंकि तनाव भी बार-बार पेशाब का कारण बन सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

