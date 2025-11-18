Vaibhav Suryavanshi: इस खिलाड़ी से बल्ले लेकर आईपीएल में जड़ा था तूफानी शतक? 'बिहार के लाल' वैभव सूर्यवंशी ने बताया

Vaibhav Suryavanshi on Sanju Samson: 14 साल के 'बिहार के लाल' वैभव सूर्यवंशी ने काफी कम समय में विश्व क्रिकेट में अपनी पहचान बना ली है. वैभव एक ऐसे क्रिकेटर के तौर पर उभरे हैं जिसे भारतीय क्रिकेट का भविष्य बताया जा रहा है. वैभव क्रिकेट के मैदान पर लगातार धमाका करते जा रहे हैं. अभी हाल ही में वैभव ने इमर्जिंग एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच में धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में तूफानी शतक जड़ इतिहास रच दिया था. वहीं, इसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वैभव ने महज 28 गेंद में 45 रन की पारी खेलकर गदर मचा दिया था. वैभव जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखकर दुनिया भर के गेंदबाज दहशत में हैं. वैभव सूर्यवंशी ने अब तक एशिया कप राइजिंग स्टार्स में 2 मैच खेले हैं, अब तक 2 मैचों में 94.50 के औसत से 189 रन बनाए हैं. वैभव के बल्ले से 16 चौके और 18 छक्के निकले हैं जिसे देखकर दुनिया हैरान है.

आईपीएल में वैभव ने किया था शानदार आगाज

आईपीएल 2025 में वैभव ने अपने आईपीएल करियर का शानदार आगाज किया था. वैभव ने आईपीएल 2025 में 7 मैच खेलकर 252 रन बनाए थे. आईपीएल 2025 में वैभव ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ़ सिर्फ़ 35 गेंदों में शतक ठोक धमाका किया था. ऐसा कर वैभव ने आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज़ शतक जड़ा था. वह टी20 शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने थे. वैभव ने अपनी उस रिकॉर्डतोड़ पारी में 38 गेंदों में 101 रन बनाए थे और अपनी टीम राजस्थान को जीत दिलाई थी. इस पारी में वैभव ने 11 छक्के और 7 चौके लगाने का कमाल किया था.

वैभव की उस पारी को याद कर फैन्स आज भी रोमांच के सागर में गोते लगाने लग जाते हैं. अब वैभव ने उस पारी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि आईपीएल में जो जिस बल्ले से खेलकर उन्होंने धुआंधार शतक लगाया था, वह बल्ला उसे संजू सैमसन ने दिया था.

वैभव ने इंस्टा पर शेयर किए गए वीडियो में इस बात का खुलासा किया, वैभव ने कहा, "ज़्यादातर खिलाड़ियों के पास एक ही किट बैग होता है. लेकिन मेरे पास दो हैं. मैं अपनी मुलायम चमड़े की चीज़ें, जैसे पैड, दस्ताने और हेलमेट, एक बैग में रखता हूं. दूसरे बैग में मैं अपने बल्ले को रखता हूं."

संजू सैमसन के बल्ले से खेली थी तूफानी पारी

वैभव ने उस बल्ले को दिखाते हुए कहा, " यह वो बल्ला है जो संजू भाई ने मुझे आईपीएल सीज़न से पहले गिफ्ट किया था. मैं उनसे बार-बार बल्ला मांग रहा था, उन्होंने मुझे यह बल्ला दिया और मैंने इसी से अपना आईपीएल शतक बनाया. मैंने वह शतक 35 गेंदों में बनाया था. "