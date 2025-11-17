विज्ञापन

बजट 487 करोड़, कलेक्शन 4389 करोड़, सांसें रोक देने वाली 2025 की ये हॉरर फिल्म अब इस OTT पर हो रही रिलीज

इस हॉरर फिल्म का बजट 487 करोड़ रुपये है जबकि इसने 4389 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. आइए जानते हैं अब ये किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है.

जानें OTT कहां देख पाएंगे 2025 की सबसे डरावनी फिल्म
नई दिल्ली:

हॉरर फिल्में पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी है. 'द कॉन्ज्यूरिंग' यूनिवर्स की नौवीं और आखिरी फिल्म  'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' अब HBO Max पर स्ट्रीम हो रही है. सिनेमाघरों में रिलीज के बाद इस फिल्म ने शानदार कमाई की थी, और अब OTT पर इसकी डरावनी दुनिया का मजा लेने का मौका मिल रहा है. इस फिल्म में पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा एक बार फिर एड और लॉरेन वॉरेन के रूप में लौटे हैं, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया के जाने-माने नाम हैं.

क्या है 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' की कहानी?

इस फिल्म को डायरेक्ट किया है माइकल शावेज ने. कहानी एक असली डरावने केस 'स्मर्ल हंटिंग' पर आधारित है. इसमें वॉरेन दंपत्ति एक ऐसे भूतिया केस की खोज करते हैं, जिसका असर उनके अपने पहले डरावने एक्सपीरियंसेस से जुड़ा होता है. फिल्म में सिर्फ डर ही नहीं है, बल्कि इसमें परिवार और रिश्तों की भावनाएं भी गहराई से दिखाई गई हैं. यही वजह है कि ये फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं, बल्कि एक भावुक सफर भी है.

'द कॉन्ज्यूरिंग' हॉरर फ्रेंचाइजी का सफर हुआ पूरा

'द कॉन्ज्यूरिंग' फ्रेंचाइजी को 12 साल पूरे हो चुके हैं. इसकी खुशी में HBO Max ने 22 नवंबर को एक खास मैराथन स्ट्रीम करने का फैसला किया है, जिसमें पूरे कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की फिल्में दिखाई जाएंगी. सुबह से शुरू होकर रात तक चलने वाली इस मैराथन का खास अट्रैक्शन लास्ट राइट्स है, जिसे रात 8 बजे दिखाया जाएगा. यहां देखें टाइमिंग:

7:35am द नन

9:15am द नन II

11:08am ऐनाबेल

12:50pm ऐनाबेल: क्रिएशन

2:43pm द कॉन्ज्यूरिंग

4:38pm द कॉन्ज्यूरिंग 2

8:00pm द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स

हालांकि इस फिल्म को फ्रेंचाइजी का आखिरी पार्ट बताया गया है, लेकिन इसकी भारी सफलता ने आगे के नए प्रोजेक्ट्स की संभावनाएं जगा दी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक HBO Max एड और लॉरेन वॉरेन के शुरुआती दिनों पर एक प्रीक्वल सीरीज लाने की तैयारी कर रहा है.

बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई

‘द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' ने दुनिया भर में $473 मिलियन (4389 करोड़ रुपये) से ज्यादा की कमाई की. भारत में इस फिल्म का कलेक्शन 79.06 करोड़ रु रहा, जो कि हॉरर फिल्मों के लिए शानदार माना जाता है. तो अगर आप हॉरर मूवीज के शौकीन हैं, तो ये फिल्म बिल्कुल मिस मत कीजिए.

