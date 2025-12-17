जिसपर KKR ने बहाया पानी की तरह पैसा, उसका जोफ्रा आर्चर ने हाल कर दिया बेहाल, '0' पर लौटाया पवेलियन

आईपीएल 2026 के लिए बीते मंगलवार (16 दिसंबर 2025) को दुबई के इतिहाद एरिना में खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया पूरी हुई. जहां इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर कैमरून ग्रीन (Cameron Green) उभरे. उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपए की बोली लगाते हुए अपने बेड़े में शामिल किया है. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आगामी सीजन में वह बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे. मगर फ्रेंचाइजी की शुरुआती चाल खराब होती हुई नजर आ रही है. आईपीएल ऑक्शन के एक दिन बाद ही कैमरून ग्रीन शून्य पर आउट हो गए हैं.

दरअसल, कैमरून ग्रीन मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी 'द एशेज' सीरीज में व्यस्त हैं. टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला 17 दिसंबर यानी कि आज से एडिलेड में खेला जा रहा है. जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम को उनसे एक बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद थी. मगर पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए वह खाता भी नहीं खोल पाए. टीम के लिए एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने कुल 2 गेंदों का सामना किया. इस बीच बिना खाता खोले जोफ्रा आर्चर की गेंद पर ब्रायडन कार्स के हाथों लपके गए.

कैमरून ग्रीन का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें कैमरून ग्रीन के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुल 34 टेस्ट, 31 वनडे और 21 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 53 पारियों में 34.04 की औसत से 1634, वनडे की 27 पारियों में 43.44 की औसत से 782 और टी20 की 20 पारियों में 32.56 की औसत से 521 रन निकले हैं.

वहीं बात करें उनके गेंदबाजी प्रदर्शन के बारे में तो ग्रीन ने टेस्ट की 48 पारियों में 36.58 की औसत से 36, वनडे की 25 पारियों में 39.20 की औसत से 20 और टी20 की 12 पारियों में 23.25 की औसत से 12 सफलता प्राप्त की है.

यह भी पढ़ें- एक दिन पहले तक चल रही थी संन्यास की बात, एकाएक किस्मत पलटी और एडिलेड में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बन गया 'अंगद'