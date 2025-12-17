एक दिन पहले तक चल रही थी संन्यास की बात, एकाएक किस्मत पलटी और एडिलेड में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बन गया 'अंगद'

Usman Khawaja, Australia vs England: एक दिन पहले तक जिस खिलाड़ी को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि उसका इंटरनेशनल करियर समाप्त हो चुका है. वहीं खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए एडिलेड टेस्ट में 'अंगद' बनकर टिका हुआ है. जी हां! हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के बारे में. 38 वर्षीय ख्वाजा को एक दिन पहले एडिलेड टेस्ट के लिए ऐलान हुए प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली थी. जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि उनका टेस्ट करियर समाप्त हो चुका है. क्योंकि वह 38 साल के हो चुके हैं और उनका बल्ला भी कुछ खास नहीं चल रहा है. मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था. मैच से एक दिन पूर्व अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ चोटिल हो गए. जिसके बाद मजबूरी में ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट को उस्मान को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एडिलेड में जारी तीसरे मुकाबले में अब वहीं टीम की नैया पार लगाते हुए नजर आ रहे हैं. कंगारू टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 24.3 ओवरों में 94 रन के कुल योग पर 4 विकेट गंवा दिए हैं. मगर उस्मान ख्वाजा (46) एक छोर पर टिके हुए हैं और पारी को संवारने में जुटे हुए हैं.

एडिलेड टेस्ट से पहले उस्मान ख्वाजा का बयान

एडिलेड टेस्ट से पहले मीडिया संग हुई बातचीत के दौरान ख्वाजा ने कहा था कि एडिलेड टेस्ट के लिए मैं 100 प्रतिशत फिट हूं. प्लेइंग इलेवन में मुझे जगह दी जाती है या नहीं, यह उनके हाथ में नहीं है.

उस्मान ख्वाजा ने कहा, 'मुझे एडिलेड में खेलने की उम्मीद है, लेकिन चयन मेरे हाथ में नहीं है. अनुभव के साथ मैं उन चीजों को लेकर सहज होता जा रहा हूं जिन्हें मैं नियंत्रित कर सकता हूं. बाकी सब मेरे नियम नियंत्रण में नहीं है. देखते हैं क्या होता है.'

ख्वाजा के साथ उम्र बन रही है बाधा

ख्वाजा के साथ उनकी उम्र बाधा बन रही है. वह 39 साल के होने वाले हैं. उन्हें टीम के दिग्गजों स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस का समर्थन तो प्राप्त है, लेकिन टीम मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों को मौका देने के उद्देश्य से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है.

ख्वाजा का करियर

ख्वाजा ने खबर लिखे जाने तक 85 टेस्ट मैचों में 16 शतक और 27 अर्धशतक की मदद से 6,055 रन बनाए हैं. ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज अपने करियर के आखिरी दौर में चल रहा है. (आईएएनएस इनपुट के साथ)

