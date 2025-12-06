विज्ञापन
IND vs SA: पाटा पिचों पर गेंदबाज़ों का चौका- जीत का पक्का फॉर्मूला, फिर रोहित शर्मा ने क्यों की कुलदीप की खिचाई

Kuldeep Yadav IND vs SA 3rd ODI: कुलदीप यादव अपने दूसरे स्पेल में प्रोटियाज़ के लिए घातक साबित हो गए. 39वें से 45वें ओवर के बीच कुलदीप यादव ने एक बार फिर अपनी अहमियत साबित की और लगातार चार प्रोटियाज़ बल्लेबाज़ों को पैवेलियन का रास्ता दिखाया.

Kuldeep Yadav IND vs SA 3rd ODI: विशाखापत्तनम वनडे में भारत और दक्षिण अफ़्रीका की टीमें करो या मरो की हालत में खेलने उतरे. भारतीय टीम ने लगातार 20 बार टॉस हारने के बाद पहली बार वनडे में टॉस जीता, करीब दो साल के बाद. मौजूदा हालात में जब ओस मैच का नतीजा तय करने में टीम का X  फ़ैक्टर साबित होते रहे हैं, सीरीज़ के निर्णायक मैच का टॉस जीतना कप्तान केएल राहुल के लिए बेहद अहम साबित हुआ. 

मैचविनर गेंदबाज़ हैं कुलदीप यादव

कुलदीप यादव ने रांची में ओस के कंडिशन में भी गेंदबाज़ी करते हुए 68 रन देकर 4 विकेट झटके थे जब भारत ने 349 रन बनाने के बावजूद द.अफ़्रीका से एक नज़दीकी मुक़ाबला 17 रनों से जीता. रायपुर में मैदान पर ओस के हालात में कुलदीप यादव 78 रन देकर 1 विकेट अपने नाम कर पाये और भारत ने वो मैच 358 रन बनाने के बावजूद 4 विकेट से गंवा दिया. 
विशाखापत्तन में कप्तान केएल राहुल ने कुलदीप को 1 2ओवर के बाद गेंदबाज़ी के लिए उतारा जब क्विंटन डि कॉक और कप्तान टेम्बा बावुमा की जोड़ी पहले ही ओवर में राएन रिकलटन का विकेट गंवाने के बाद टिककर बड़े पार्टनरशिप की ओर बढ़ रही थी. 

कुलदीप यादव अपने दूसरे स्पेल में प्रोटियाज़ के लिए घातक साबित हो गए. 39वें से 45वें ओवर के बीच कुलदीप यादव ने एक बार फिर अपनी अहमियत साबित की और लगातार चार प्रोटियाज़ बल्लेबाज़ों को पैवेलियन का रास्ता दिखाया. ख़ासकर डेवाल्ट ब्रेविस, मार्को यानसन और कॉर्बिन बॉश का विकेट लेकर उन्होंने दक्षिण अफ़्रीका को पाटा विकेट पर भी 300 का आंकड़ा पार नहीं करने दिया. 

हिटमैने ने की कुलदीप की खिंचाई

एक टेंशन से भरे मैच में कुलदीप-रोहित की जोड़ी के बीच हंसी-मज़ाक से टीम इंडिया पर दबाव भी कम होता रहा. मैच के दौरान कुलदीप यादव एनगिडि और दूसरे मौक़ौं पर विकेटों की खंचाई की मांग करते रहे जब पूर्व कप्तान रोहित शर्मा उनकी खिंचाई भी करते रहे.  

कुलदीप ने मैच के बाद कहा, “DRS में, मैं बहुत बुरा हूं और वह मेरी टांग खींचते रहते हैं। अगर गेंद पैड पर लगती है, तो मुझे लगता है कि हर गेंद एक विकेट है। जब आपके पास एक पूर्व कप्तान होता है... केएल विकेट के पीछे और खासकर DRS कॉल में बहुत अच्छा रहा है, एक बॉलर के तौर पर आपको लगता है कि हर नॉट आउट आउट है, इसलिए आपको अपने आस-पास ऐसे लोगों को गाइड करने की ज़रूरत होती है जो आपको शांत करने के लिए गाइड करें.”

प्रसिद्ध का कारगर स्पेल

फॉर्मैट कोई भी हो, प्रसिद्ध कृष्णा अक्सर आलोचकों के निशाने पर होते हैं. रांची और रायपुर में भी प्रसिद्ध 48 रन देकर 1 विकेट और रायपुर में 85 रन देकर 2 विकेट अपने नाम कर सके और उनकी जमकर आलोचना हुई. लेकिन विशाखापत्तनम में प्रसिद्ध ने शतक बनाने वाले क्विंटन डि कॉक को सेंचुरी के बाद रनों की रफ़्तार बनाने से तो रोका ही, उससे पहले मैथ्यू ब्रीत्जके, एडन मार्कराम के विकेट लेकर प्रोटियाज़ की स्पीड पर निर्णायक मैच में ब्रेक लगाई. 
विशाखापत्तनम वनडे मैच को फ़िलहाल कुलदीप-रोहित-प्रसिद्ध की तिकड़ी ने ज़रूर यादगार बना दिया है.

