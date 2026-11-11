आईपीएल में होगी नई टीमों की एंट्री? BCCI ने अटकलों पर लगाया विराम

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने उन खबरों का खंडन किया है, जिसमें आईपीएल को 10 टीमों से बढ़ाकर 12 टीमों करने की बात कही गई थी. देवजीत सैकिया ने आईपीएल में टीमों के विस्तार से इनकार कर दिया है और जोर देकर कहा है कि इस विचार पर बोर्ड के भीतर "अनौपचारिक" चर्चा भी नहीं की गई है. जबकि वैश्विक क्रिकेट बाजार में आईपीएल को लेकर काफी दिलचस्पी है, सैकिया ने कहा कि अभी विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है.

सैकिया ने एक बातचीत के दौरान पीटीआई से कहा,"हमने 2028 में आईपीएल को 12 टीमों का बनाने की संभावना पर न तो औपचारिक रूप से और न ही अनौपचारिक रूप से चर्चा की है. इस स्तर पर यह हमारे दायरे में नहीं है." सैकिया ने पीटीआई से कहा,"हम 2027 के आईपीएल को लेकर चिंतित हैं, जो कि आईपीएल का 20वां संस्करण होगा. इसलिए यह एक बड़ा मामला होगा. हम इसके बारे में चिंतित हैं और हम इससे आगे कुछ भी नहीं सोच रहे हैं."

उन्होंने स्पष्ट किया,"मीडिया में जो भी खबरें चल रही हैं, मुझे लगता है कि ये सभी कुछ उर्वर दिमागों की अटकलें हैं. मेरे पास उन पर देने के लिए कोई टिप्पणी नहीं है. उन रिपोर्टों की कोई सच्चाई नहीं है."

बीसीसीआई सचिव ने इस दौरान यह भी बताया कि 2027 की मेगा नीलामी से पहले टीम के पर्स को 125 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये करने पर कोई फैसला नहीं किया गया है. उन्होंने कहा,"सैलरी पर्स में बढ़ोतरी के संबंध में ऐसा कुछ भी नहीं है. मेगा नीलामी अगले साल किसी समय होगी. इस बार यह मेगा नीलामी नहीं होगी. हमारी नीलामी 16 दिसंबर को होने जा रही है, जो चक्र का आखिरी वर्ष होगा. उसके बाद, हम फैसला करेंगे."

सैकिया ने कोलकाता नाइट राइडर्स की सह-मालिक और बॉलीवुड स्टार जूही चावला की 'एक्स' पर हालिया टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, जिसमें मौजूदा अप्रैल-मई स्लॉट के बजाय आईपीएल के लिए जनवरी की विंडो का प्रस्ताव दिया गया था. उन्होंने निष्कर्ष निकाला,"हम 2027 आईपीएल की मेजबानी को लेकर चिंतित हैं, जो मार्च 2027 में शुरू होने वाला है. बस इतना ही."

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