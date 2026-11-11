चौरीचौरा एक्सप्रेस पटरी से उतरी, कानपुर सेंट्रल से निकलते ही हुआ हादसा

कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब 15003 अनवरगंज-गोरखपुर चौरीचौरा एक्सप्रेस स्टेशन से निकलने के तुरंत बाद पटरी से उतर गई. ट्रेन के एक डिब्बे के बेपटरी होने की सूचना मिलते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया.

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी टीमें मौके पर पहुंच गईं. रेलवे कर्मचारी प्रभावित डिब्बे को दोबारा पटरी पर चढ़ाने के प्रयास में जुटे हैं. इसके साथ ही ट्रैक और कोच की तकनीकी जांच भी की जा रही है ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके.

फिलहाल राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी यात्री के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है. रेलवे प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और जल्द से जल्द परिचालन सामान्य करने की कोशिश कर रहा है.

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