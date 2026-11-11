रूस और यूक्रेन के बीच युद्धबंदियों की रिहाई को लेकर बनी सहमति, अबू धाबी में फैसला

रूस और यूक्रेन ने युद्धबंदियों (POWs) की अब तक की सबसे बड़ी अदला-बदली पर सहमति जताई है. ये सहमति अमेरिका की मध्यस्थता में अबू धाबी में हुई है. हालांकि जंग खत्म कराने की दिशा में कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, लेकिन दोनों देशों के हजारों परिवारों के लिए यह फैसला राहत और उम्मीद लेकर आया है.

दो दिनों तक चली वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने कहा कि बातचीत का सबसे सकारात्मक नतीजा यह रहा कि दोनों पक्ष युद्धबंदियों की सबसे बड़ी मानवीय रिहाई पर सहमत हुए हैं. उन्होंने बताया कि कैदियों की अंतिम संख्या को अगले दिन अंतिम रूप दिया जाएगा.

रूस की ओर से डिलिगेशन में कौन था?

रूस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे व्लादिमीर मेडिंस्की और यूक्रेन की ओर से बातचीत कर रहे रुस्तम उमेरोव ने भी प्रस्तावित कैदी अदला-बदली की पुष्टि की. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान पहले भी कई बार सीमित स्तर पर कैदियों की अदला-बदली हुई है, लेकिन इस बार इसे अब तक का सबसे बड़ा समझौता माना जा रहा है.

यह बैठक दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच नौ महीने बाद हुई पहली सीधी वार्ता थी. इस वजह से किसी बड़े नतीजे की उम्मीद पहले से ही कम मानी जा रही थी. इसके बावजूद युद्धबंदियों को लेकर बनी सहमति को एक महत्वपूर्ण कामयाबी माना जा रहा है.

आगे का क्या है प्लान?

अमेरिका लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है. कुशनर ने बताया कि वह और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ गुरुवार को मॉस्को जाकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे. इसके बाद वे डबलिन में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मिलेंगे.

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