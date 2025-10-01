ट्रॉफी 'चोर' पाकिस्तानी मंत्री नकवी के खिलाफ एक्शन में BCCI, महाभियोग की तैयारी

एशिया कप ट्रॉफी 'चोर' पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी को बीसीसीआई (BCCI) बख्शने के मूड में नहीं है. सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक, भारतीय बोर्ड एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के मुखिया मोहसिन नकवी के खिलाफ महाभियोग लाने पर विचार कर रहा है. गौरतलब है कि एशिया कप में भारत की जीत के बाद नकवी विजयी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए थे.

NDTV के सूत्रों के मुताबिक नकवी ने एसीसी और आईसीसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है. यही नहीं बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया का कहना है कि नकवी का व्यवहार 'अनुचित और असभ्य' था. वे आईसीसी की अगली बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे.

एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर मचा हुआ है बवाल

सारा बवाल हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप 2025 की ट्रॉफी को लेकर जारी है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को भारत और पाकिस्ता के बीच दुबई में खेला गया था. जहां टीम इंडिया ने खिताबी जंग जीतकर मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. उसके बाद कुछ देर बाद नकवी ट्रॉफी और मेडल साथ अपने होटल चले गए थे.

ट्रॉफी लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है बोर्ड

नकवी के इस गैर-जिम्मेदाराना हरकत से पूरा क्रिकेट जगत हैरान है. मगर बीसीसीआई ने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली है. ट्रॉफी विवाद पर बीसीसीआई ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि हमें ट्रॉफी सौंपी जानी चाहिए. नहीं तो जरूरत पड़ने पर हम इसे सीधे एसीसी कार्यालय से ले लेंगे.

एसीसी और पीसीबी के भी अध्यक्ष हैं नकवी

आपको बता दें कि नकवी एसीसी के साथ-साथ पीसीबी के भी अध्यक्ष हैं. यही नहीं वह पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के शिकस्त खाने के बाद कई पूर्व क्रिकेटरों ने उन्हें पीसीबी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात कही है. मगर निर्लज्ज नकवी ने इस मुद्दे पर अबतक कोई बयान नहीं दिया है.

यह भी पढ़ें- VIDEO: वैभव सूर्यवंशी और वेदांत त्रिवेदी का विस्फोट, छक्के-चौकों की बौछार करते हुए जड़ा शतक