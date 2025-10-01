विज्ञापन
विशेष लिंक

ट्रॉफी 'चोर' पाकिस्तानी मंत्री नकवी के खिलाफ एक्शन में BCCI, महाभियोग की तैयारी

बीसीसीआई सदस्य एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी पर महाभियोग लगाने की तैयारी कर रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, नकवी ने एसीसी और आईसीसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है.

Read Time: 2 mins
Share
ट्रॉफी 'चोर' पाकिस्तानी मंत्री नकवी के खिलाफ एक्शन में BCCI, महाभियोग की तैयारी
Mohsin Naqvi
  • एशिया कप ट्रॉफी विवाद को लेकर बीसीसीआई के कुछ सदस्य एसीसी के चीफ पर महाभियोग लगाने की योजना बना रहे हैं
  • मोहसिन नकवी ने एशियाई क्रिकेट परिषद और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाया है
  • बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने नकवी के व्यवहार को अनुचित और असभ्य बताया है और इसकी कड़ी निंदा की है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

एशिया कप ट्रॉफी 'चोर' पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी को बीसीसीआई (BCCI) बख्शने के मूड में नहीं है. सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक, भारतीय बोर्ड एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के मुखिया मोहसिन नकवी के खिलाफ महाभियोग लाने पर विचार कर रहा है. गौरतलब है कि एशिया कप में भारत की जीत के बाद नकवी विजयी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए थे.

NDTV के सूत्रों के मुताबिक नकवी ने एसीसी और आईसीसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है. यही नहीं बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया का कहना है कि नकवी का व्यवहार 'अनुचित और असभ्य' था. वे आईसीसी की अगली बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे. 

एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर मचा हुआ है बवाल 

सारा बवाल हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप 2025 की ट्रॉफी को लेकर जारी है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को भारत और पाकिस्ता के बीच दुबई में खेला गया था. जहां टीम इंडिया ने खिताबी जंग जीतकर मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. उसके बाद कुछ देर बाद नकवी ट्रॉफी और मेडल साथ अपने होटल चले गए थे. 

ट्रॉफी लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है बोर्ड 

नकवी के इस गैर-जिम्मेदाराना हरकत से पूरा क्रिकेट जगत हैरान है. मगर बीसीसीआई ने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली है. ट्रॉफी विवाद पर बीसीसीआई ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि हमें ट्रॉफी सौंपी जानी चाहिए. नहीं तो जरूरत पड़ने पर हम इसे सीधे एसीसी कार्यालय से ले लेंगे. 

एसीसी और पीसीबी के भी अध्यक्ष हैं नकवी

आपको बता दें कि नकवी एसीसी के साथ-साथ पीसीबी के भी अध्यक्ष हैं. यही नहीं वह पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के शिकस्त खाने के बाद कई पूर्व क्रिकेटरों ने उन्हें पीसीबी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात कही है. मगर निर्लज्ज नकवी ने इस मुद्दे पर अबतक कोई बयान नहीं दिया है. 

यह भी पढ़ें- VIDEO: वैभव सूर्यवंशी और वेदांत त्रिवेदी का विस्फोट, छक्के-चौकों की बौछार करते हुए जड़ा शतक

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com