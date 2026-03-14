BCCI Naman Award 2026 List: शुभमन गिल से लेकर स्मृति मंधाना तक...जानें किसे मिलेगा कौन सा सम्मान, देखें पूरी लिस्ट

BCCI Naman Award 2026 List: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नमन अवॉर्ड के विजेताओं के नाम का ऐलान कर दिया है. बीसीसीआई इस साल तीन दिग्गजों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दे रहा है. जबकि शुभमन गिल को पुरुष वर्ग में बेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है जबकि मिताली राज को महिला कैटेगरी में बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है.

भारत के टेस्ट और ODI कप्तान शुभमन गिल को 2024-25 सीज़न के लिए 'बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर (पुरुष)' का पॉली उमरीगर अवार्ड दूसरी बार मिलेगा. स्मृति मंधाना को अपने करियर में पांचवीं बार 'बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर (महिला)' का अवार्ड मिलेगा. घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों में, मुंबई की इरा जाधव को बल्ले से शानदार प्रदर्शन वाले सीज़न के बाद 'बेस्ट महिला क्रिकेटर (घरेलू)' के लिए जगमोहन डालमिया ट्रॉफी मिलेगी. हरियाणा की शेफाली वर्मा को 2024-25 सीज़न के लिए 'बेस्ट महिला क्रिकेटर (सीनियर घरेलू वन डे)' के लिए जगमोहन डालमिया ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा.

मुंबई के आयुष म्हात्रे को 2024-25 सीज़न के लिए घरेलू लिमिटेड ओवर प्रतियोगिताओं में 'बेस्ट ऑलराउंडर' का लाला अमरनाथ अवार्ड मिलेगा, जबकि विदर्भ के हर्ष दुबे को 2024-25 सीज़न के लिए रणजी ट्रॉफी में 'बेस्ट ऑलराउंडर' का लाला अमरनाथ अवार्ड मिलेगा.

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को एक बार फिर BCCI के घरेलू टूर्नामेंट्स में 'बेस्ट प्रदर्शन' का अवार्ड मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इस सीज़न में चार ट्रॉफियां जीतीं और दो में उपविजेता रहे.

नमन अवार्ड्स 2026 का एक खास आकर्षण उन सभी पांच भारतीय टीमों का सम्मान होगा जिन्होंने ICC ट्रॉफियां जीती हैं. भारतीय क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार होगा. BCCI उन सीनियर पुरुष टीमों को सम्मानित करेगा जिन्होंने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 जीती है. साथ ही महिला टीमों को भी सम्मानित किया जाएगा, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीता का खिताब जीता है. अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीतने वाली टीम को भी सम्मानित किया जाएगा.