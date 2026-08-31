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अफगानिस्तान सीरीज से पहले बड़ा दावा, 5 साल बाद वापसी करेगा ये खिलाड़ी, अक्षर पटेल की जगह खतरे में

Afghanistan vs India in India 2026: अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान जल्द होने वाला है, उम्मीद है कि आरसीबी के स्टार खिलाड़ी क्रुणाल पंड्या को टीम में शामिल किया जाएगा.

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अफगानिस्तान सीरीज से पहले बड़ा दावा, 5 साल बाद वापसी करेगा ये खिलाड़ी, अक्षर पटेल की जगह खतरे में
IND vs AFG T20 2026

Krunal Pandya vs Axar Patel: दिग्गज ऑलराउंडर क्रुणाल पंड्या को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 सीरीज में मौका मिल सकता है. 'द टाइम्स ऑफ़ इंडिया' के अनुसार, चयनकर्ताओं ने अक्षर पटेल की जगह लेने के लिए बॉलिंग ऑलराउंडर के नाम पर चर्चा की है. अक्षर पटेल का फॉर्म पिछले कुछ महीनों में कुछ खास नहीं रहा है. बाएं हाथ के स्पिनर क्रुणाल ने आखिरी बार 2021 में भारत के लिए खेला था. कुल मिलाकर, उन्होंने 19 T20I और पांच वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 17 विकेट लिए हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली नहीं रहा है. टीम से बाहर होने के बाद, उन्होंने अपनी खूबियों पर और ध्यान दिया और देश के बेहतरीन T20 स्पिनरों में से एक बन गए. अपनी वेरिएशन और समझदारी का सोच-समझकर इस्तेमाल करने की काबिलियत की वजह से आईपीएल में RCB ने उन्हें अपनी पहली पसंद बनाया. पिछले दो सीजन में 8.5 से कम की इकॉनमी रेट से 31 विकेट लेने वाले इस गेंदबाज ने टीम की लगातार दो बार खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई है. 

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अक्षर पटेल पर लटकी तलवार

दूसरी ओर इंग्लैंड सीरीज में अक्षर का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उन्होंने पांच T20I मैचों में 11.14 की इकॉनमी रेट से सिर्फ दो विकेट लिए. अपनी बैटिंग की काबिलियत की वजह से क्रुणाल और दूसरे लेफ्ट-आर्म स्पिनरों से आगे थे, लेकिन हाल के समय में उनकी बैटिंग में भी काफ़ी गिरावट आई है. पिछली बार किसी T20I सीरीज में उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट 130 से ज़्यादा 2025 एशिया कप में था। हाल ही में उनसे T20I की उप-कप्तानी भी छिन गई.

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वहीं, क्रुणाल ने इस मामले में सुधार किया है, उन्होंने आईपीएल 2026 के 9 मैचों में 145.80 के स्ट्राइक रेट से 226 रन बनाए हैं. आरसीबी ने उन्हें अक्सर बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजने का भरोसा दिखाया और उन्होंने इस भरोसे को बखूबी निभाया.  भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली में तीन T20I मैच खेले जाएंगे, जिनकी शुरुआत 13 सितंबर से होगी. टी-20 सीरीज में हार्दिक पंड्या की भी वापसी हो सकती है. 

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