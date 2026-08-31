Hanuman Ansh Box Office: प्रेमानंद महाराज ने दिया था हनुमान अंश के मेकर्स को ये सुझाव, 24 दिन भी खूब की कमाई, 800% पार मुनाफा  

टॉक्सिक और आवारापन 2 जैसी फिल्मों के शोर में नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश की जबरदस्त कमाई देखने को मिल रही है. फिल्म ने 800 प्रतिशत का मुनाफा केवल 24 दिनों में हासिल कर लिया है. वहीं 24वें दिन संडे को भी फिल्म की कमाई जबरदस्त देखने को मिली है. फिल्म ने केवल 24 दिनों में 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म की रिलीज से पहले हनुमान अंश के मेकर्स प्रेमानंद महाराज से मिले थे और उन्हें एक सुझाव दिया था.

प्रेमानंद महाराज ने रिलीज से पहले हनुमान अंश के मेकर्स को क्या कहा था

फिल्म के डायरेक्टर और राइटर विशाल चतुर्वेदी ने आज तक से बातचीत में बताया कि फिल्म हनुमान अंश की शूटिंग पूरी होने के बाद प्रोड्यूसर प्रेमानंद महाराज के पास गए थे. जहां उन्होंने रिलीज को लेकर कोई सुझाव मांगा. विशाल ने कहा, महाराज जी ने सलाह दी थी कि लीड एक्टर को अपने लाइफस्टाइल को लेकर सावधान रहना चाहिए और वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए.

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हनुमान अंश के सेट पर थे सख्त नियम

विशाल चतुर्वेदी ने बताया कि सेट पर गाली देने, लड़ाई या बहस करने की भी कोई इजाजत नहीं थी और सेट पर शाकाहारी खाना मिलता था. वहीं फिल्म से जुड़ा कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पीएगा. हर दिन शूटिंग के शुरु होने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ होता था. वहीं दिन के खत्म होने पर भी ऐसा किया जाता था.

हनुमान अंश को 24 दिन भी कमाई में मुनाफा

2 करोड़ में बनी हनुमान अंश की शुरूआत 10 लाख से हुई थी. लेकिन 24वां दिन आते आते फिल्म की कमाई में 5363 शोज सो 12.75 करोड़ की कमाई हासिल की है, जिसके बाद भारत में 40.13 करोड़ नेट और ग्रॉस 47.33 करोड़ पहुंच गया है.

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