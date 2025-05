विराट कोहली से BCCI ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला वापस लेने को कहा, King Kohli से मिला यह जवाब

BCCI broke silence on the news of Virat Kohli's retirement: अनुभवी स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) भी क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप से संन्यास लेने पर विचार कर रहे हैं. BCCI के करीबी सूत्रों के अनुसार, 36 वर्षीय इस दिग्गज खिलाड़ी ने हाल ही में खेल के सबसे लंबे प्रारूप से दूर रहने की अपनी मंशा जाहिर की हैं. कोहली ने अपनी बात बीसीसीाई को बता दी थी जिसके बाद भारतीय बोर्ड (BCCI on Kohli) कोहली को मनाने में लगा हुआ है. वहीं, अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, कोहली से टेस्ट फॉर्मेट को छोड़ने के अपने रुख पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. बताया जाता है कि बीसीसीआई ने इस मामले पर कोहली से बात की है, जिसमें बताया गया है कि भारत के बेहद अनुभवहीन मध्यक्रम में उनकी मौजूदगी कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन बल्लेबाज ने अपना मन बना लिया है.

अखबार ने एक सूत्र के हवाले से कहा, "कोहली ने दो सप्ताह पहले चयनकर्ताओं को टेस्ट छोड़ने की अपनी इच्छा के बारे में सूचित किया था. वे उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि, वह अभी भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं. अंतिम फैसला अगले सप्ताह चयन बैठक के करीब आएगा. "

ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान कोहली के खराब प्रदर्शन के बाद इस फॉर्मेट में उनकी निरंतरता पर सवाल उठाए गए थे. हालांकि, कई लोगों का मानना ​​था कि इंग्लैंड का आगामी दौरा 36 वर्षीय सुपरस्टार के लिए असली परीक्षा होगी, यह एक ऐसा फॉर्मेट है जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. लेकिन पिछले 10 दिनों में बहुत कुछ बदल गया है. रोहित के टेस्ट से संन्यास के बाद विराट को भी लेकर रिटायरमेंट की बात सामने आ रही है. अखबार के मुताबिक, भारत की टेस्ट टीम में मोहम्मद शमी की जगह पर भी संदेह है.

बता दें कि इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान 23 या 23 मई को हो सकता है. टीम के ऐलान के समय ही नए कप्तान का भी ऐलान किया जाएगा. वहीं, कोहली के रिटायरमेंट की स्थिति को लेकर जल्द ही फैसला आ जाएगा.