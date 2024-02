"बोर्ड इस फैसले ...", विराट कोहली आखिरी के तीन टेस्ट से भी हुए बाहर, BCCI ने दिया बड़ा बयान

BCCI on Virat Kohli: बीसीसीआई ने कोहली को लेकर दिया अपडेट

BCCI on Virat Kohli: इंग्लैंड के खिलाफ बाकी बचे तीन टेस्ट (IND vs ENG) के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. टीम में विराट कोहली (Virat Kohli out from test Series) शामिल नहीं है. दरअसल, कोहली निजी कारणों से चलते अब पूरे टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. कोहली के न खेलने से यकीनन सीरीज का रोमांच कुछ कम हुआ है और फैन्स काफी निराश भी है. वहीं कोहली को लेकर अब बीसीसीआई ने अपडेट दिया है. प्रेस रिलीज में बीसीसीआई ने कोहली को लेकर लिखा है कि उन्होंने निजी कारणों के चलते टेस्ट सीरीज से बाहर होने का फैसला कियै है. विराट ने अपनी यह बात बोर्ड से बता दी थी.