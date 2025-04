सरकार इतना जरूर सोच ले... पहलगाम हमले के बाद बुलडोजर एक्शन पर महबूबा मुफ्ती ऐसा क्यों कहा, पढ़ें

पहलगाम हमले के बाद सेना अब एक्शन मोड में है. जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग इलाकों में सेना अब आतंकियों के घरों को धराशायी करने का युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है. बीते कुछ दिनों में सेना ने 10 से ज्यादा आतंकियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है. सेना की इस कार्रवाई को लेकर जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने आतंकियों के खिलाफ की जा रही इस कार्रवाई को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है.

महबूबा मुफ्ती ने सेना से की ये खास अपील

The Government of India must tread with caution and carefully distinguish between terrorists and civilians following the recent Pahalgam attack. It must not alienate innocent people, especially those opposing terror. There are reports of thousands being arrested and scores of…