मुंबईकरों पर महंगाई की मार: BEST बसों के किराए में बड़ा उछाल, 31 लाख यात्रियों को लगेगा झटका

मुंबई में रोजाना यात्रा करने वाले 31 लाख से अधिक यात्रियों के लिए बेहद जरूरी खबर है. BMC ने बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) उपक्रम की बस सेवाओं के किराए में भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के तहत अब BEST बसों का न्यूनतम किराया दोगुना हो जाएगा. BEST के अधिकारियों ने पुष्टि कि है कि गंभीर वित्तीय स्थिति के चलते यह बढ़ोतरी अनिवार्य हो गई थी. हालांकि मुंबई महानगर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (MMRTA) से अंतिम मंजूरी अभी बाकी है, लेकिन BMC और BEST प्रशासन इस बढ़ोतरी को जल्द लागू करने की तैयारी में हैं.

फैसले के मुताबिक, गैर-एसी बसों का न्यूनतम किराया ₹5 से बढ़कर ₹10 हो जाएगा. वहीं, एसी बसों का न्यूनतम किराया ₹6 से बढ़ाकर ₹12 कर दिया जाएगा. पिछले एक दशक में BMC ने BEST को 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दी है, लेकिन फिर भी BEST लगातार घाटे में चल रही है. अब BMC ने बजट सीमाओं का हवाला देते हुए और आर्थिक मदद से इनकार करते हुए किराया बढ़ाने को ही एकमात्र विकल्प बताया है.

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम बस नेटवर्क को आधुनिक बनाने और उसे स्थिर रखने के लिए जरूरी है. लेकिन यात्रियों में इस फैसले को लेकर गहरी नाराजगी है.

कई लोगों ने चेतावनी दी है कि बढ़े हुए किराए से निम्न और मध्यम वर्गीय यात्रियों पर बोझ बढ़ेगा, जिससे वे ट्रेनों की भीड़ या निजी वाहनों का रुख कर सकते हैं, जो ट्रैफिक और प्रदूषण जैसी समस्याओं को और बढ़ाएगा.

नया किराया ढांचा:

गैर-एसी बसें -

5 किमी तक: ₹5 → ₹10

5–10 किमी: ₹10 → ₹15

10–15 किमी: ₹15 → ₹20

15–20 किमी: ₹20 → ₹30

20–25 किमी: ₹20 → ₹35



एसी बसें -

5 किमी तक: ₹6 → ₹12

5–10 किमी: ₹13 → ₹20

10–15 किमी: ₹19 → ₹30

15–20 किमी: ₹25 → ₹35

20–25 किमी: ₹25 → ₹40



साप्ताहिक पास दरें (Weekly Pass)

5 किमी: ₹70 → ₹140

10 किमी: ₹175 → ₹210

20 किमी: ₹350 → ₹420

मासिक पास दरें (Monthly Pass):

गैर-एसी बसें:

5 किमी: ₹450 → ₹800

10 किमी: ₹1,000 → ₹1,250

20 किमी: ₹2,200 → ₹2,600

एसी बसें:

5 किमी: ₹600 → ₹1,100

10 किमी: ₹1,400 → ₹1,700

20 किमी: ₹2,700 → ₹3,500