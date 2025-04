बल्लेबाज को आउट करने से पहले विकेटकीपर संग पूरी टीम ने किया भांगड़ा, वीडियो देख बोले लोग- वाह रे लिटिल कोहली

क्रिकेट मैदान में सबसे ज्यादा चिल और एंग्री मोमेंट कौन सा क्रिकेटर दिखाता है? इस सवाल पर सबकी जुबां पर बस एक ही नाम आएगा स्टार क्रिकेटर विराट कोहली, जो इन दिनों आईपीएल के मौजूदा सीजन में छाए हुए हैं. बीती रात ही बेंगलुरु ने विराट के दम पर दिल्ली को उनके ही घर में हराया था. अब क्रिकेट के मैदान से शानदार सेलिब्रेशन का एक और वीडियो सामने आया है, जहां बैट्समैन को आउट करने से पहले फील्ड में मौजूद पूरी टीम ने विकटों के पास जमकर भांगड़ा किया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं.

आउट करने से पहले भांगड़ा (Wicket Keeper Bhangra Viral Video)

इस वीडियो में आप देखेंगे कि गेंदबाजी छोर से स्पिन बॉलर ने बैट्समैन को एक हलवा गेंद छोड़ी, जिसे हिट के बाद दोनों खिलाड़ी ने तेजी से भागकर एक रन पूरा किया. वहीं, नॉन स्ट्राइकर ने जब दूसरे रन के लिए आधी पिच को क्रॉस कर लिया तो शॉट मारने वाले बल्लेबाज ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि फील्डर ने गेंद विकेटकीपर को थमा दी थी. विकेटकीपर ने यहां मोमेंट बना दिया. दरअसल, उसने आउट ना करते हुए एक ही छोर पर खड़े दोनों बल्लेबाज को देख भांगड़ा शुरू कर दिया और उसको देखते हुए पूरी टीम भांगड़ा करने लगी और फिर कैप्टन आए और आउट करने को कहा.

यहां देखें वीडियो

Bowling team does 'Bhangra' before running out the batter. ???? pic.twitter.com/5cXjCQp08T