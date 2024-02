IND vs ENG: बाकी के तीन टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान, विराट कोहली शामिल नहीं, इन खिलाड़ियों को मिली जगह

India vs England: कोहली बाकी के टेस्ट मैचों से हुए बाहर

IND vs ENG Test: बाकी के तीन टेस्ट मैचों (India Squad for final three Tests announced) के लिए भारतीय टीम (Team India's Squad) का ऐलान हो गया है. बता दें कि कोहली (Virat Kohli Out from England Series) निजी कारणों के चलते बाकी के मैचों से बाहर हैं . बता दें कि विराट कोहली व्यक्तिगत कारणों से शेष सीरीज के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं. बोर्ड कोहली के फैसले का पूरा सम्मान और समर्थन करता है. इसके अलावा रवींद्र जड़ेजा और केएल राहुल की भागीदारी मेडिकल रिपोर्ट पर निर्भर होगी. उनकी फिटनेस को मंजूरी मिलने के बाद भी वो टेस्ट मैचों का हिस्सा बन पाएंगे. वहीं, टीम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के तेज गेंदबाज आकाश दीप को बाकी के तीन टेस्ट मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है. चयन समिति ने आवेश खान की जगह आकाश को चुनने का फैसला किया है,