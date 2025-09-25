विज्ञापन
IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रवींद्र जडेजा को मिली ये बड़ी जिम्मेदारी

Team India Test Squad vs WI: रविंद्र जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर और मैच विनर है. जडेजा ने 85 टेस्ट में 5 शतक और 27 अर्धशतक लगाए हैं. जबकि, 330 विकेट भी हासिल किये हैं. 

  • बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया की घोषणा की है
  • कप्तान शुभमन गिल के साथ रविंद्र जडेजा को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है जो दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर हैं
  • ऋषभ पंत चोटिल होने के कारण टीम से बाहर हैं और उनके स्थान पर नारायण जगदीशन को मौका मिला है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Team India Test Squad vs WI: दुबई के द ताज होटल में बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया बड़ी बात यह रही किस टीम में कप्तान शुभमन गिल के साथ रविंद्र जडेजा को टीम का कप्तान चुना गया है. 15 सदस्यों की ये टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए की गई है. मुख्य चायनकर्ता अजित अगरकर ने कहा, " यह जरूर है कि ऋषभ पंत के चोटिल होने की वजह से यह फैसला लिया गया है" आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रविंद्र जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर और मैच विनर है. जडेजा ने 85 टेस्ट में 5 शतक और 27 अर्धशतक लगाए हैं. जबकि, 330 विकेट भी हासिल किये हैं. 

रविंद्र जडेजा को वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम का उपकप्तान बनाया गया है. यक़ीनन जडेजा की उपकप्तानी की भूमिका में टीम को उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद होगी.

इसके साथ ही करुण नायर, साई सुदर्शन और आकाशदीप को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि देवदत्त पडिक्कल की टीम इंडिया में फिर से वापसी हुई है. विकेटकीपर ऋषभ पंत अभी फिट नहीं हो पाए हैं, इसकी वजह से उनके स्थान पर नारायण जगदीशन को टीम में जगह मिली हैं. अक्षर पटेल की भी टेस्ट टीम में वापसी हुई है.

टीम इंडिया और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टेस्‍ट 2 से 6 अक्‍टूबर के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 10 से 14 अक्‍टूबर के बीच दिल्‍ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.

टीम इंडिया का स्क्वाड:

- कप्तान: शुभमन गिल
- विकेटकीपर: ध्रुव जुरेल, एन जगदीशन
- बल्लेबाज: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन
- गेंदबाज: जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव
- ऑलराउंडर: वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा

वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज अक्टूबर में शुरू होगी. जडेजा की उपकप्तानी और टीम में उनकी भूमिका को लेकर क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स की नजरें होंगी.

