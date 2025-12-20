विज्ञापन
T20 WC 2026: संजू सैमसन-ईशान किशन को मौका, शुभमन गिल हुए बाहर, भारतीय स्क्वाड का हुआ ऐलान

Team India T20I World Cup Squad Announced: भारतीय टीम अगर सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करती है तो उनके तीन सुपर-आठ मुकाबले अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में होंगे.

T20 WC 2026: संजू सैमसन-ईशान किशन को मौका, शुभमन गिल हुए बाहर, भारतीय स्क्वाड का हुआ ऐलान
Team India T20I World Cup Squad Announce

Team India T20I World Cup Squad Announced: BCCI ने टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. टीम के स्क्वाड से शुभमन गिल बाहर बाहर हैं और संजू सैमसन-ईशान किशन को मौका मिला है. संजू सैमसन को शुभमन गिल की टीम में जगह मिला है और ईशान किशन को उनके घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है, ईशान किशन की कप्तानी में झारखण्ड की टीम हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट की चैंपियन बनी है. 

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में ऐसी दिख रही है टीम इंडिया 

 T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (VC), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन, रिंकू सिंह.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ऐसा है शेड्यूल 

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल की बात करें तो टीम इंडिया 7 को अमेरिका के खिलाफ मैच से अपने अभियान का आगाज करेगी. इसके बाद भारतीय टीम पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, नामीबिया से भिड़ेगी. भारत और अमेरिका के बीच होने वाला मुकाबला मुंबई में होगा. जबकि नामीबिया के खिलाफ मैच दिल्ली में और नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच अहमदाबाद में होगा. भारत के सभी मैच शाम 7 बजे से शुरू होंगे.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच (IND vs PAK T20I WC 2026 Match Date)

वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाएगा और भारत और पाकिस्तान का मैच श्रीलंका के कोलंबो में होगा, जबकि टीम इंडिया अपने बाकी मुकाबले भारत में खेलेगी. 

इसके साथ ही भारतीय टीम अगर सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करती है तो उनके तीन सुपर-आठ मुकाबले अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में होंगे. अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचता है तो उसका मैच मुंबई में होगा. दूसरा सेमीफाइनल स्थान कोलंबो या कोलकाता है, यह इस पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान या श्रीलंका क्वालिफाई करते हैं या नहीं और फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. 

भारत का टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल

ग्रुप स्टेज

7 फरवरी vs अमेरिका

12 फरवरी vs नामीबिया

15 फरवरी vs पाकिस्तान

18 फरवरी vs नीदरलैंड्स

किस ग्रुप में कौन

ग्रुप ए- भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया, नेदरलैंड्स.
ग्रुप बी- ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान.
ग्रुप सी- इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इटली, बांग्लादेश, नेपाल.
ग्रुप डी- साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई, कनाडा.

किन टीमों ने किया है क्वालीफाई

भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, नीदरलैंड, इटली, जिम्बाब्वे, नामीबिया, नेपाल, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात

