Bangladesh vs Hong Kong, Asia Cup 2025: बांग्लादेश और हांगकांग के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अबतक महज एक बार भिड़ंत हुई है. मजेदार बात यह है कि इस मुकाबले में हांगकांग की टीम को जीत नसीब हुई है.

BAN vs HKG: हांगकांग ने दिया है बांग्लादेश को न भूलने वाला हार, क्या आज बदला ले पाएंगे लिट्टन दास?
  • एशिया कप 2025 के तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश और हांगकांग की टीमें अबू धाबी में रात आठ बजे भिड़ेंगी
  • बांग्लादेश की टीम ने अपने पिछले नौ टी20 मैचों में छह मैचों में जीत हासिल कर जबर्दस्त फॉर्म दिखाया है
  • हांगकांग ने टूर्नामेंट की शुरुआत अफगानिस्तान के खिलाफ 94 रनों से हारकर की और आज के मैच में जीत जरूरी है
Bangladesh vs Hong Kong, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के तीसरे मुकाबले में आज (11 सितंबर) बांग्लादेश की भिड़ंत हांगकांग के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला भारतीय समयानुसार रात आठ बजे से अबू धाबी स्थित शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेल जाएगा. मैच के दौरान दोनो टीमों की कोशिश रहेगी कि वह इस मुकाबले को जीतकर महत्वपूर्ण दो अंक हासिल करें. 

जबर्दस्त फॉर्म मे चल रही है बांग्लादेश  

बांग्लादेशी टीम मौजूदा समय में जबर्दस्त फॉर्म में चल रही है. उसके बेहतरीन खेल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने पिछले नौ टी20 मुकाबलों में छह जीत हासिल की है. श्रीलंका, पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ हाल ही में उन्होंने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है. 

वहीं दूसरी तरफ यासिम मुर्तजा की अगुवाई वाली हांगकांग की टीम ने टूर्नामेंट का आगाज अफगानिस्तान के खिलाफ 94 रनों की शिकस्त के साथ किया है. हांगकांग की टीम को टूर्नामेंट में बने रहना है तो उसे आज के मुकाबले में एकजुट होकर प्रदर्शन करना होगा. 

हेड टू हेड रिकॉर्ड

बांग्लादेश और हांगकांग के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अबतक महज एक बार भिड़ंत हुई है. मजेदार बात यह है कि इस मुकाबले में हांगकांग की टीम को जीत नसीब हुई है. ऐसे में जब आज के मुकाबले में बांग्लादेशी टीम मैदान में उतरेगी तो वह पहली हार को जेहन में रखेगी. 

पिच रिपोर्ट 

शेख जायेद स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. मगर जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, गेंदबाजों को भी जलवा दिखाने का मौका मिलता है. मैच के दौरान बल्लेबाजों को धीमी गेंदों के सामने सतर्क रहना होगा. टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी.

एशिया कप 2025 के लिए बांग्लादेश और हांगकांग की टीम 

बांग्लादेश: लिट्टन दास (कप्तान, विकेटकीपर), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, नुरुल हसन सोहन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम और शैफ उद्दीन. 

हांगकांग: यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, जीशान अली, नियाजाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएट्जी, अंशुमन रथ, कल्हान मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, हारून मोहम्मद अरशद, अली हसन, शाहिद वासिफ, गजनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, अनस खान और एहसान खान. 

