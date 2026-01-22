विज्ञापन
बांग्लादेश का भारत में टी-20 विश्वकप खेलने से इनकार, BCB बोला - लड़ाई जारी रहेगी

BCB) के अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम ने वीरवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हम इस मामले पर आईसीसी से बातचीत करना जारी रखेंगे. हम विश्व कप में खेलना चाहते हैं, लेकिन हम भारत में नहीं खेलेंगे

बांग्लादेश का भारत में टी-20 विश्वकप खेलने से इनकार, BCB बोला - लड़ाई जारी रहेगी
T20 World Cup 2025:

पिछले कुछ दिनों भारत में टी20 विश्व कप में खेलने को चला आ रहा विवाद अब अलग ही मोड़ पर चला गया है. बुधवार को कथित तौर पर इस मदुद्दे ICC द्वारा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फैसले लेने को लेकर दिए गए  24 घंटे के समय के बाद अब बीसीबी ने बड़ा फैसा लेते हुए टी-20 विश्व कप में खेलने से इनकार कर दिया है. बुधवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस बड़े मुद्दे पर अंतिम फैसला लेने के लिए 12 पूर्ण कालिक टेस्ट दर्जा प्राप्त सहित चार एसोसिएट्श देशों की मीटिंग बुलाई थी. इसमें ICC की भ्रष्टाचार निरोधक ईकाई के चेयरमैन ने भी हिस्सा लिया था. और मीटिंग में वोटिंग के बाद 14-2 के अंतर से फैसले यह तय हुआ था कि विश्व कप का आयोजन तय कार्यक्रम ही आयोजित होगा. इस फैसले के साथ ही आईसीसी ने एक तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अपने विश्व कप के मैच किसी दूसरे देश में आयोजित किए जाने की मांग को भी एक तरह से खारिज कर दिया था. साथ ही, ICC ने BCB से फैसले की जानकारी अपनी सरकार को देने के साथ ही इस बाबत 24 घंटे के भीतर फैसला लेने की बात कही थी. इसके बाद बांग्लादेश ने आज वीरवार को अंतिम फैसला लेने से पहले विश्व कप के लिए घोषित अपने तमाम खिलाड़ियों, सलाहकारों और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ लंबे दौर की मीटिंग की. इसी के बाद बीसीवी ने यह फैसला लिया कि बांग्लादेश अगले महीने भारत में होने जा रहे टी20 विश्व कप में हिस्सा नहीं लेगा. 

'हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे'

NDTV के सूत्रों के अनुसार इस मामले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम ने वीरवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हम इस मामले पर आईसीसी से बातचीत करना जारी रखेंगे. हम विश्व कप में खेलना चाहते हैं, लेकिन हम भारत में नहीं खेलेंगे. हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. आईसीसी बोर्ड ने कुछ हैरतअंगेज फैसले लिए हैं. इसमें मुस्तिफजुर रहमाम का इकलौता फैसला नहीं है,'  उन्होंने कहा, 'आईसीसी ने भारत से बाहर हमारे मैचों को स्थानांतरित करने के हमारे अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था. हमें विश्व क्रिकेट की स्थिति के बारे में यकीन नहीं है. इसकी लोकप्रियता नीचे जा रही है. उन्होंने 20 करोड़ लोगों को बंद कर दिया है. क्रिकेट ओलंपिक्स में जा रहा है, लेकिन अगर हमारे जैसे देश वहां नहीं जा रहे हैं, तो यह आईसीसी की विफलता है.'

ICC की शक्ति पर उठाया सवाल, दी यह वॉर्निंग

अमिनुल बोले, 'हम उम्मीद करते हैं कि आईसीसी हमें श्रीलंका में खेलने की अनुमति देकर हमें न्याय प्रदान करेगी. अगर आईसीसी हमें समायोजित करने में नाकाम रहती है, तो इससे विश्व क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और यह मेजबान देश की एक बड़ी विभलता होगी. हम श्रीलंका में खेलने के लिए फिर से ICC के समक्ष प्रस्ताव लेकर जाएंगे.' साथ ही, BCB ने पैतृक संस्था द्वारा दिए गए अल्टीमेटम की बात को खारिज करते हुए और आईसीसी के इस को लेकर समय-सीमा तय करने की शक्ति पर चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर बांग्लादेश को विश्व कप से बाहर किया गया, तो मेगा इवेंट को बांग्लादेश की बड़ी व्युअरशिप से हाथ धोना पड़ेगा. वहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के सलाहकार इस मामले पर पिछले कई  दिनों से सक्रिय आसिफ नजरुल ने स्पष्ट करते हुए कहा, 'BCB द्वारा भारत में विश्व कप में न खेलने को लेकर किए गए फैसले को सरकार का पूरा समर्थन हासिल है. यह सरकार ही थी, जिसने यह फैसला किया था कि हमारी टीम विश्व कप खेलन के लिए भारत नहीं जाएगी. साथ ही, उन्होंने उम्मीद जताई की आईसीसी अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है.'

