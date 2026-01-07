विज्ञापन
पहले भी टीमें कर चुकी हैं विश्व कप मेजबान देश में खेलने से इनकार, जानें कब हुआ, क्या कारण रहे

India vs Bangladesh: हाल ही में भारत द्वारा मुस्तिफजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने के बाद अब भारत-बांग्लादेश क्रिकेट रिश्ते भी एक अलग ही ऊंचाई पर चले गए हैं. अब यह देखना होगा कि आईसीसी बांग्लादेश के अड़ियल रवैये पर क्या फैसला लती है

T220 World Cup: मुस्तिफजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया हुई है

हाल ही में बीसीसीआई द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तिफजुर रहमान  (Mustafizur Rahman) को केकेआर को रिलीज करने का निर्देश दिए जाने के बाद मामला तूल पकड़ा जा रहा है. इस फैसले के बाद बांग्लादेश सरकार ने अपने यहां आईपीएल 2026 के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस साल खेले जाने वाले टी20 विश्व कप के मुकाबले तटस्थ स्थान पर खेलने की इच्छा जाहिर की है. इस मामले पर आईसीसी की प्रतिक्रिया अभी बाना बाकी है. बहरहाल, क्रिकेट इतिहास में पहले भी कई मौकों पर ऐसा हुआ है, जब किसी न किसी वजह से टीमों ने विश्व कप के मेजबान देश में खेलने से इनकार कर दिया.जानें कब-कब ऐसा हुआ और वो क्या कारण रहे जिनके चलते टीमों ने विश्व कप के मेजबान देश का दौरा करने से इनकार कर दिया

1996 विश्व कप: ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का इनकार

यह वह दौरा था जब श्रीलंका लिट्टे के आतंक के साये में गृहयुद्ध की आग में घिरा हुआ था. समस्या तब बढ़ गई, जब टूर्नामेंट शुरू होने से दो हफ्ते पहल ही जनवरी के महीने में कोलंबो में दो बड़े धमाके हुए. और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और विंडीज ने कोलंबो में मैच खेलने से इनकार कर दिया. इन्हें भरोसा देने के लिए भारत-पाकिस्तान की एक संयुक्त टीम बनाई गई. और अजहरुद्दीन की कप्तानी वाली टीम ने श्रीलंका के खिलाफ एक मैत्री मैच खेला. लेकिन इसके बावजूद भी कंगारुओं और विंडीज का डर खत्म नहीं हुआ और इन्होंने खेलने से इनकार कर दिया.इसके कारण दोनों ही टीमों को अपने प्वाइंट्स गंवाने बड़े.  इसके बावजूद श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज तीनों ने क्वार्टर‑फाइनल के लिए क्वालीफाई किया. श्रीलंका ने लाहौर में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीता.

2003 वनडे विश्व कप: इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड का इनकार

यह अफ्रीका में आयोजित पहला विश्व कप (दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और केन्या की संयुक्त मेज़बानी) विश्व कप था, लेकिन यह भी खासा विवादों में रहा, जब  दो टीमों ने मेज़बान देशों में खेलने से इनकार किया.  इंग्लैंड ने ब्रिटेन सरकार (तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर) की ज़िम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे की सरकार के विरोधी नीति के चलते हरारे में मैच खेलने से इनकार कर दिया. वहीं न्यूज़ीलैंड ने केन्या की राजधानी नैरोबी में सुरक्षा कारणों से खेलने से मना कर दिया क्योंकि कुछ महीने पहले मोम्बासा में बम धमाका हुआ था. दोनों टीमों ने अपने मैच स्थल बदलने की मांग की, लेकिन ICC ने इनकार कर दिया और ज़िम्बाब्वे व केन्या को वॉकओवर दे दिया गया. इंग्लैंड पहले दौर में बाहर हो गया, जबकि न्यूज़ीलैंड सुपर सिक्स में पहुंचा. केन्या सेमीफाइनल तक पहुँचने में सफल रहा.

2009 टी20 विश्व कप: ज़िम्बाब्वे ने नाम वापस लिया

साल 2009 टी20 विश्व कप से पहले ज़िम्बाब्वे और ब्रिटेन के रिश्ते तभी भी तनावपूर्ण बने हुए ते. इससे यह आशंका थी कि ज़िम्बाब्वे के खिलाड़ियों को इंग्लैंड का वीज़ा नहीं मिलेगा. जुलाई 2008 में ICC और ज़िम्बाब्वे के बीच एक समझौता हुआ. ज़िम्बाब्वे ने 'खेल के व्यापक हित में' टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया और कहा कि वे ऐसी टीम नहीं बनना  चाहते, जहां उन्हें बुलाया ही नहीं गया. इसके बदले उन्हें पूरी सहभागिता राशि दी गई. उनकी जगह स्कॉटलैंड को क्वालीफायर से चुना गया.

2016 अंडर‑19 विश्व कप: ऑस्ट्रेलिया टीम का इनकार

अक्टूबर 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज़ रद्द कर दी थी, तो साल  2016 अंडर‑19 विश्व कप तक भी उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बनी रहीं. ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलियाई हितों को खतरा अब भी उच्च स्तर पर है, इसके बाद ICC ने ऑस्ट्रेलिया के फैसले का सम्मान किया लेकिन निराशा जताई. टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की जगह आयरलैंड को शामिल किया गया.

2025 चैंपियंस ट्रॉफी: भारत ने पाकिस्तान जाने से इनकार किया

साल  2025 चैंपियंस ट्रॉफी 29 वर्षों बाद पाकिस्तान में होने वाला पहला ICC टूर्नामेंट था. पाकिस्तान को नवंबर 2021 में मेज़बानी सौंपी गई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल भारत की भागीदारी को लेकर था, क्योंकि भारत 2008 के बाद पाकिस्तान नहीं गया था. हालांकि पाकिस्तान 2023 वनडे विश्व कप के लिए भारत आया, लेकिन भारत की पाकिस्तान यात्रा पर अनिश्चिता के बादल मंडरा रहे थे. टूर्नामेंट नज़दीक आने पर BCCI ने कहा कि उसे भारत सरकार से अनुमति नहीं मिली है. इसके बाद  यह तय हुआ कि भारत या पाकिस्तान में होने वाले किसी भी ICC टूर्नामेंट में दोनों देशों के बीच के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे. इसी के तहत भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के अपने सभी मैच दुबई में खेले और टूर्नामेंट जीत लिया.

