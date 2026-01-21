Bangladesh T20 World Cup Participation LIVE : बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप में भागीदारी को लेकर आईसीसी की अहम बोर्ड मीटिंग शुरू हो चुकी है. इस मीटिंग में 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं. इस मीटिंग में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी भी हैं और आईसीसी अध्यक्ष जय शाह इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं. मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा आईपीएल 2026 से पहले बीसीसीआई के निर्देश पर रिलीज किए जाने से जो विवाद शुरू हुआ, वो बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप में भागीदारी तक आ गया है. बीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखकर खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए अपने टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले भारत के बाहर करवाने की मांग की है और बीसीबी अपनी उस मांग पर अड़ा हुआ है. बीते दिनों आई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अगर बांग्लादेश भारत में खेलने के लिए राजी नहीं होता है और वह टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होता है तो ऐसी सूरत में स्कॉटलैंड की टी20 वर्ल्ड कप में एंट्री हो सकती है. बांग्लादेश और आईसीसी की मीटिंग में क्या फैसला होता है, इस पर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की निगाहें हैं.
Live Updates on Bangladesh's T20 World Cup 2026 participation controversy:
Bangladesh T20 World Cup Participation LIVE: क्या बांग्लादेश होगा बाहर
भारत ने साफ किया है कि उसके यहां पर खिलाड़ियों की सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है. ऐसे में देखना होगा कि क्या आखिरी समय पर आईसीसी बांग्लादेश की मांग स्वीकार करती है और अगर आईसीसी ने मांग स्वीकार नहीं की तो क्या बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगा? बांग्लादेश बाहर होता है तो कौन टी20 वर्ल्ड में एंट्री लेगा? कई सवाल बरकरार हैं?
Bangladesh T20 World Cup Participation LIVE: क्या जिम्बाब्वे के साथ बदल सकता है ग्रुप?
साल 2009 में जिम्बाब्वे टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था. जिम्बाब्वे और ब्रिटेन के बीच राजनीतिक संबंध नहीं सुधरे थे, जिससे यह अनिश्चितता पैदा हो गई थी कि अगर जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के लिए वीजा नहीं मिला तो क्या इंग्लैंड 2009 टी20 विश्व कप की मेजबानी करता रहेगा. आखिरकार जुलाई 2008 में, आईसीसी और जिम्बाब्वे एक समझौते पर पहुंचे जिसे उन्होंने "दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद" समाधान बताया. जिम्बाब्वे ने "खेल के व्यापक हित में" टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया, यह कहते हुए कि वे "बिना बुलाए पार्टी में" नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें उनकी पूरी भागीदारी फीस वापस मिल गई. जिम्बाब्वे की जगह क्वालीफायर से स्कॉटलैंड को एसोसिएट टीम के रूप में चुना गया.
ऐसे में सवाल होता है क्या इस बार जिम्बाब्वे सामने आएगा किसी समाधान के लिए. दावा किया जाता है कि तब भारत ने जिम्बाब्वे को राजी करने के लिए अहम भूमिका निभाई थी. जिम्बाब्वे के भारत और बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते हैं. ऐसे में अहम सवाल है कि क्या बांग्लादेश और जिम्बाब्वे आपस में ग्रुप बदलने के लिए तैयार होंगे, जिससे यह अनिश्चित्ता खत्म हो सके? जिम्बाब्वे के सभी मैच श्रीलंका में खत्म हो जाते हैं.
Bangladesh T20 World Cup Participation LIVE: क्या बांग्लादेश को है सुरक्षा खतरा?
क्या भारत में आने वाली टीमों के लिए सुरक्षा का खतरा है? एक स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसी द्वारा तैयार की गई जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, भारत में खेलने वाली टीमों के लिए कोई सीधा खतरा नहीं है.
Bangladesh T20 World Cup Participation LIVE: जय शाह कर रहे मीटिंग की अध्यक्षता
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बैठक में सभी पूर्ण सदस्य देशों के निदेशक भाग ले रहे हैं. आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह के अलावा, श्रीलंका बोर्ड की तरफ से शम्मी सिल्वा, पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष माइक बेयर्ड, जिम्बाब्वे क्रिकेट अध्यक्ष तवेंगा मुकुहलानी, क्रिकेट वेस्टइंडीज अध्यक्ष किशोर शैलो, क्रिकेट आयरलैंड के अध्यक्ष ब्रायन मैकनीस, क्रिकेट न्यूजीलैंड के प्रतिनिधि रोजर ट्वासे, इंग्लैंड बोर्ड के अध्यक्ष रिचर्ड थॉम्पसन, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि मोहम्मद मूसाजी और क्रिकेट अफगानिस्तान के अध्यक्ष मीरवाइस अशरफ भी शामिल हैं.
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस बैठक में अमीनुल इस्लाम हैं और बीसीसीआई की तरफ से सचिव देवजीत सैकिया. बैठक में आईसीसी प्रबंधन के शीर्ष अधिकारी भी उपस्थित हैं, जिनमें संजोग गुप्ता (सीईओ), आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा और गौरव सक्सेना (महाप्रबंधक, इवेंट्स) शामिल हैं, साथ ही दो सहयोगी सदस्य निदेशक मुबशीर उस्मानी और महिंदा वल्लिपुरम भी मौजूद हैं.
Bangladesh T20 World Cup Participation LIVE: आईसीसी की बोर्ड मीटिंग शुरू
तो चलिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड मीटिंग शुरू हो चुकी है. बांग्लादेश क्या वर्ल्ड कप में खेलेगा, क्या बांग्लादेश बाहर होगा, क्या किसी अन्य टीम से ग्रुप चेंज होगा, जो भी होगा, वो इस मीटिंग में तय हो सकता है.
Bangladesh T20 World Cup Participation LIVE: लिटन दास क्या बोले
बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने स्वीकार किया है कि आईसीसी द्वारा आयोजन स्थल पर निर्णय का इंतजार करते हुए बांग्लादेश की टी20 विश्व कप 2026 में भागीदारी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. हालांकि, लिटन का मानना है कि खिलाड़ियों के पास टूर्नामेंट में भाग लेने की स्थिति में मानसिक रूप से तैयारी करने के लिए अभी भी पर्याप्त समय है. टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू हो रहा है.
रंगपुर राइडर्स के बांग्लादेश प्रीमियर लीग से बाहर होने के बाद लिटन ने कहा,"अगर हमें पता होता कि विश्व कप में हमारे ग्रुप में कौन सी टीमें होंगी या हम किस देश के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, तो इससे मदद मिलती. आपने देखा है कि हमने टीम की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक किसी भी खिलाड़ी को यह नहीं पता कि हम किस देश में खेलने जा रहे हैं या किसके खिलाफ खेलेंगे. मेरी तरह पूरा बांग्लादेश अब अनिश्चितता में है."
Bangladesh T20 World Cup Participation LIVE: क्या हैं आईसीसी के पास विकल्प
सबसे अहम सवाल होता है कि आखिर यह विवाद कैसे खत्म होगा और इस विवाद को खत्म करने के लिए आईसीसी के पास क्या विकल्प हैं.
लगातार बदलते परिप्रेक्ष्य में टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर कई विकल्प सामने आ सकते हैं.
पहला विकल्प- बांग्लादेश बोर्ड मान जाए बात
क्रिकेट का ख्याल रखते हुए बांग्लादेश थोड़े-बहुत बदलाव के साथ आईसीसी की बात मानकर भारत में ही कोलकाता या दूसरे वेन्यु पर क्रिकेट खेलने को तौयार हो जाए.
दूसरा विकल्प- आईसीसी एकदम नहीं माने
आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानकर उनके मैचों का आयोजन नहीं करवाए और उनके प्वाइंट्स विपक्षी टीमों को दे दिए जाए. ऐसा 1996 के वर्ल्ड कप के ददौरान हो चुका है जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की टीमों ने सुरक्षा के लिहाज़ से श्रीलंका जाने से मना कर दिया था.
तीसरा विकल्प- ग्रुप बदल दिया जाए
आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अपनी टीम के ग्रुप बदलने की मांग मान ले. बांग्लादेश फिलहाल ग्रुप C का हिस्सा है और उसे अपने ग्रुप के सारे मैच भारत में खेलने हैं. बांग्लादेश ग्रुप C से निकलकर ग्रुप B में जाना चाहता है जिसके मैच श्रीलंका में होने हैं. लेकिन ऐसे में ग्रुप-B की किस दूसरी टीम को बदला जा सकेगा ये फ़ैसला आसान नहीं होगा.
ग्रुप-C: बांग्लादेश, इंग्लैंड, इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज
ग्रुप-B: ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड ओमान, श्रीलंका, जिंबॉब्वे
ग्रुप-A: भारत, नामीबिया, हॉलैंड, पाकिस्तान, अमेरिका
ग्रुप-D: अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात
चौथा विकल्प- एक और बातचीत की गुंजाइश
चौथा विकल्प फ़िलहाल ये भी हो सकता है कि आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच इमरजेंसी मीटिंग होकर बड़ा फ़ैसला लिया जाए. इसमें मसले को सुलझाने के लिए सरकारें भीशामिल हो सकती हैं.
आईसीसी वर्ल्ड कप के तय कार्यक्रम के मुताबिक बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 7 फ़रवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर खेलना है.
Bangladesh T20 World Cup Participation LIVE: स्कॉटलैंड का आया नाम
आईसीसी के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दिए अल्टीमेटम के बीच एक नाम आया स्कॉटलैंड का. दावा किया गया कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बाहर होता है तो उनकी जगह रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड को मौका दिया जा सकता है. बीबीसी ने स्कॉटलैंड क्रिकेट के अधिकारियों के हवाले से कहा कि आईसीसी और स्कॉटलैंड के बीच कोई बात नहीं हुई है और बोर्ड ने अपने समकक्षों के सम्मान में उनसे इस मामले में कोई संपर्क भी नहीं किया है.
Bangladesh T20 World Cup Participation LIVE: लगातार दो मीटिंग से भी नहीं बनी बात
4 जनवरी को शुरू हुए इस विवाद के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच दो मीटिंग हो चुकी है. लेकिन कोई हल नहीं निकला. पहले रिपोर्ट्स आई कि आईसीसी ने बांग्लादेश को कहा कि उसकी मांग नहीं मानी जा सकती. लेकिन बीसीबी अपनी मांग पर अड़ा रहा. इसके बाद दूसरी मीटिंग के बाद रिपोर्ट्स आई कि बांग्लादेश को आईसीसी ने 21 जनवरी की डेडलाइन दी है और अगर आईसीसी ने यह बात नहीं मानी तो वह बाहर किए जा सकते हैं. दावा किया गया कि बीसीबी ने अपना ग्रुप बदलने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने यह बात नहीं मानी.
Bangladesh T20 World Cup Participation LIVE: आईपीएल किया बैन
बांग्लादेश ने इसके बाद अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर भी रोक लगाई. इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार लगातार विवादित बयानों से इस मामले पर हवा देते रहे. तमीम इकबाल ने हाल ही में बातचीत पर जोर देते हुए कहा था कि क्रिकेट के हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा था, 'बांग्लादेश क्रिकेट का हित, भविष्य और बाकी सब चीजें सोचकर ही निर्णय होना चाहिए. अगर संवाद से कुछ सुलझ सकता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं."
तमीम के इस बयान पर बोर्ड के डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम ने पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को 'इंडियन एजेंट' कह दिया, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ. इसके बाद क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश ने नजमुल इस्लाम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अल्टीमेटम दिया था कि अगर उन्हें नहीं हटाया गया तो खिलाड़ी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट का बहिष्कार करेंगे. इस कड़े रूख के बाद एम नजमुल इस्लाम को हटा दिया गया था.
Bangladesh T20 World Cup Participation LIVE: KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को किया रिलीज और शुरू हुआ विवाद
बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से पहले रिलीज किया था. इस फैसले से ही सारा विवाद शुरू हुआ. बांग्लादेश ने पहले तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की एनओसी रद्द की फिर खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए आईसीसी को पत्र लिखकर अपने टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले भारत के बाहर करवाने की बात कही.
Bangladesh T20 World Cup Participation LIVE: कितने बजे होगी मीटिंग
एनडीटीवी के सूत्रों के अनुसार, यह मीटिंग शाम 6 बजे शुरू हो सकती है. इस मीटिंग में दोनों पार्टी किसी मुद्दे पर पहुंच सकती हैं और कोई फैसला लिया जा सकता है.
Bangladesh T20 World Cup Participation LIVE: आईसीसी और BCB की अहम मीटिंग
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच आज शाम में होने वाली मीटिंग पर दुनिया भर के फैंस की नजरें हैं. इस मीटिंग से यह तय हो सकता है कि क्या बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगा या बाहर होगा. बने रहिए हमारे साथ हम इस मुद्दे पर आपके लिए हर अपडेट लेकर आ रहे हैं.