बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब-अल-हसन का बड़ा ऐलान, ऑलराउंडर ने जताई यह इच्छा

पूर्व कप्तान शाकिब-अल-हसन पिछले साल मई महीने के बाद से ही देश से बाहर चल रहे हैं

पूर्व कप्तान शाकिब-अल-हसन
बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब-अल-हसन ने बड़ा ऐलान करते हुए टेस्ट और टी20 से अपने  संन्यास के फैसले को पलट दिया है. शाकिब ने कहा कि वह तीनों ही फॉर्मेटों में खेलना चाहते हैं. पूर्व कप्तान ने पिछले करीब साल से भी ज्यादा समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेली है. शाकिब ने पिछले साल टेस्ट और टी20 से संन्यास की घोषणा की थी.  शाकिब ने रविवार को एक पोडकास्ट में कहा, 'मैं आधिकारिक रूप से सभी फॉर्मेटों से रिटायर नहीं हुआ है. ऐसा पहली बार है, जब मैं इसका खुलासा कर रहा हूं. मेरी योजान वापस बांग्लादेश जाने, पूरी टेस्ट, वनडे या टी20 सीरीज खेलने और फिर रिटायर होने की है. मेरा मतलब है कि मैं सीरीज के जरिए सभी फॉर्मेटों से अलग हो सकता हूं.' शाकिब ने कहा, 'किसी भी तरह से मैं सहज हूं, लेकिन मैं पूरी सीरीज खेलकर रिटायर होना चाहता हूं. और यही बात मैं  चाहता हूं. 

कब वापसी करेंगे? इस पर शाकिब ने कहा, 'मुझे उम्मीद है. यही वजह है कि मैं टी20 लीग खेल रहा हूं. मुझे उम्मीद है कि यह होगा. मुझे लगता है कि जब कोई खिलाड़ी कुछ कहता है, तो अपने शब्दों से जुड़ा रहता है. खिलाड़ी एकदम अचानक से ही नहीं बदलते. इसके मायने नहीं हैं कि मैं अच्छा खेलता हूं या नहीं. अगर मैं एक सीरीज खेलना चाहता हूं, तो यह खराब जा सकती है, लेकिन मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है.'

इस तारीख से देश से बाहर हैं शाकिब-अल-हसन

बता दें कि शाकिब पिछले साल मई से अभी तक बांग्लादेश वापस नहीं लौटे हैं. पिछले साल 5 अगस्त को अवामी लीग पार्टी वाली सरकार को हटा दिया गया था. शाकिब सत्ताधारी पार्टी के  सांसद थे. एक हत्या के मामले में दर्ज की गई एफआईआर में शाकिब के नाम जिक्र है. हालांकि, शाकिब देश में नहीं थे, लेकिन वह टेस्ट मैच खेलने भारत और पाकिस्तान गए. कानपुर में खेला गया दूसरा टेस्ट शाकिब का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच था.'

Shakib Al Hasan, Bangladesh, Cricket
