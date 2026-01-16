लश्कर कमांडर सैफुल्लाह की नई गीदड़भभकी, पानी के रास्ते 26/11 जैसा हमला करने की धमकी

भारत के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद लश्कर‑ए‑तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद कसूरी बौखलाया हुआ है. इसी बौखलाहट में उसका एक और भड़काऊ बयान सामने आया है. कसूरी ने पाकिस्तान के मुरीदके में दिए अपने बयान में भारत के खिलाफ समुद्री रास्ते से हमला करने की खुली धमकी दी है. सैफुल्लाह ने कहा कि साल 2025 में हमने आसमान पर राज किया, 2026 में समंदरों पर करेंगे.

तिलमिलाया हुआ लश्कर‑ए‑तैयबा का डिप्टी चीफ

सैफुल्लाह ने आगे कहा कि 2025 पाकिस्तान के लिए ‘फ़िज़ाओं का शहज़ादा' बनने का साल था, अब 2026 है, और साल खत्म होने से पहले पाकिस्तान ‘समंदरों का शहज़ादा' भी बनेगा. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यह बयान ऑपरेशन सिंदूर में IAF से हाल की करारी हार के बाद बौखलाए सैफुल्लाह की एक और उकसाने वाली कोशिश है, जिसमें वह अब भारतीय नौसेना को भी चुनौती देने की कोशिश कर रहा है.

सैफुल्लाह का बयान महज धमकी नहीं...

सैफुल्लाह इससे पहले भी एक बयान में लश्कर‑ए‑तैयबा की कथित “वॉटर फोर्स” द्वारा हमलों का संकेत दे चुका है. खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये बयान महज धमकी नहीं, बल्कि एक सक्रिय प्रोपेगैंडा का हिस्सा हैं. गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियां हर इनपुट को गंभीरता से ले रही हैं. खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर के पास सैकड़ों प्रशिक्षित स्कूबा डाइवर्स और स्विमर्स मौजूद हैं. इन्हें पाकिस्तान के कई ठिकानों पर अंडर‑वॉटर ऑपरेशन की खास ट्रेनिंग दी जा रही है.

अलर्ट पर देश की सुरक्षा एजेंसियां

प्रशिक्षण केंद्रों पर एडवांस्ड पानी के भीतर चलने वाले उपकरण, ऑक्सीजन किट्स और स्पीड बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि यह पूरा मॉडल समुद्री रास्तों का उपयोग कर हमले करने की क्षमता तैयार करने पर केंद्रित है. यह धमकी इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि 26/11 मुंबई हमला भी समुद्र के रास्ते से ही किया गया था, जहां लश्कर के आतंकवादी कराची से बोट के जरिए भारत में घुसे थे.

हालांकि सुरक्षा एजेंसियां किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रही है बल्कि एजेंसियां स्पष्ट कर चुकी हैं कि भारत की समुद्री सीमाओं पर कड़ा पहरा बढ़ा दिया गया है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत एक्शन लेने के निर्देश हैं.