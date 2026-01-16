W,W,W: जिसको दक्षिण अफ्रीका ने T20 World Cup से ठुकराया, उसने हैट्रिक के साथ बनाया गजब का रिकॉर्ड, VIDEO

- बार्टमैन ने दक्षिण अफ्रीका20 लीग में पार्ल रॉयल्स के लिए शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन करते हुए पांच विकेट लिए
- बार्टमैन ने 19वें ओवर की पहली तीन गेंदों पर लगातार तीन विकेट लेकर हैट्रिक भी पूरी की
- उन्होंने 4 ओवर में 16 रन देकर पांच विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए
ओटनील बार्टमैन (Ottneil Baartman) का प्रदर्शन देख अब शायद दक्षिण अफ्रीका की टीम पक्षता रही होगी. क्योंकि आगामी टी20 वर्ल्ड के लिए चयनकर्ताओं ने उनका चुनाव नहीं किया है और वह दक्षिण अफ्रीका20 लीग में केवल खेल ही नहीं रहे हैं. बल्कि धमाल मचा रहे हैं. टूर्नामेंट का 25वां मुकाबला 15 जनवरी को प्रिटोरिया कैपिटल्स और पार्ल रॉयल्स के बीच सेंचुरियन में खेला गया. जहां पार्ल की जीत में बार्टमैन का प्रदर्शन आला दर्जे का रहा. टीम के लिए गेंदबाजी के दौरान उन्होंने कुल चार ओवरों का स्पेल डाला. इस बीच 4.00 की इकॉनमी से 16 रन खर्च करते हुए पांच विकेट चटकाने में कामयाब रहे. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.
दक्षिण अफ्रीका20 लीग में हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने
मैच के दौरान बार्टमैन ने केवल 'फिफर' ही नहीं लिया, बल्कि हैट्रिक लगाने में भी कामयाब रहे. मैच के दौरान उन्होंने 19वें ओवर की शुरूआती तीन गेंदों पर लगातार तीन सफलता की. उन्होंने पहले आंद्रे रसेल को रजा के हाथों कैच आउट किया. उसके बाद दूसरी गेंद पर लिजाड विलियम्स को बोल्ड किया. वह यहीं नहीं रुके. ओवर की तीसरी गेंद पर लुंगी एन्गिडी का भी उन्होंने अपनी ही गेंद पर कैच पकड़ते हुए पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया. इस तरह वह हैट्रिक पूरा करने में कामयाब रहे. बार्टमैन दक्षिण अफ्रीका20 लीग में हैट्रिक लेने वाले मात्र दूसरे गेंदबाज हैं. उनसे पहले लुंगी एनगिडी ने यह उपलब्धि केवल हासिल की थी.
Ottneil Baartman is unstoppable!— Betway SA20 (@SA20_League) January 15, 2026
18.1 - c Raza b Baartman
18.2 - b Baartman
18.3 - c&b Baartman#BetwaySA20 #PCvPR #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/A5PEkmvu7D
पार्ल रॉयल्स को मिली जीत
बात करें मैच के बारे में तो सेंचुरियन में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम 19.1 ओवरों में 127/10 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसे पार्ल रॉयल्स की टीम ने 15.1 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए रूबिन हरमन सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 29 गेंद में 46 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा डैन लॉरेंस ने 32 गेंद में 41 और कैप्टन डेविड मिलर ने 16 गेंद में नाबाद 28 रनों का योगदान दिया.
