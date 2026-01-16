पाकिस्तान का फिर पर्दाफाश, रैली में भारत के खिलाफ जंग के लिए भड़काता दिखा लश्कर कमांडर

पाकिस्तान में आतंकवादियों को मिल रहे सरकारी संरक्षण का एक और चौंकाने वाला सबूत सामने आया है. प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक का एक नया वीडियो आया है, जिसमें वह पाकिस्तान के कसूर में एक रैली के दौरान भारत के खिलाफ जमकर जहर उगलता दिख रहा है.

हिंदुत्व-RSS ही नहीं, देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी

रैली में तकरीर के दौरान लश्कर कमांडर राणा ने सीधे तौर पर हिंदुत्व, आरएसएस और बजरंग दल पर हमला बोला. इतना ही नहीं, उसने हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करते हुए काली माता और भगवान राम के खिलाफ भी आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां कीं. उसने रैली में मौजूद भीड़ को उकसाते हुए कहा कि उन्हें एकजुट होकर हिंदुओं के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए.

ये भी देखें- मुरीदके में लश्कर का अड्डा नहीं, सिर्फ मलबा बचा... ऑपरेशन सिंदूर पर PAK ने नकारा, लश्कर कमांडर ने कबूल लिया

सियासी चोला पहनकर आतंकी उगल रहे जहर

आतंकी कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) से जुड़ा हुआ है, जिसे लश्कर-ए-तैयबा की राजनीतिक शाखा माना जाता है. आतंकियों का इस तरह राजनीतिक चोला पहनकर रैलियां करना और खुलेआम हिंसा के लिए उकसाना साबित करता है कि पाकिस्तान की सरजमीं पर भारत विरोधी एजेंडा सरकारी सरपरस्ती में फल-फूल रहा है.

पाकिस्तान में आतंकियों को मिल रही खुली छूट

भारत ने बार-बार वैश्विक मंचों पर यह मुद्दा उठाया है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए कर रहा है. इस ताजा वीडियो ने पाकिस्तान के दोमुंहे चेहरे को फिर से बेनकाब कर दिया है जो एक तरफ शांति की बात करता है और दूसरी तरफ अपने धरती पर आतंकियों को जहर उगलने की छूट देता है.

ये भी देखें- छोटी सोच से ऊपर उठे पाकिस्तान... UN में विभाजनकारी एजेंडा चलाया तो भारत ने जमकर रगड़ दिया

लश्कर के डिप्टी चीफ की भारत पर हमले की धमकी

पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में आतंकियों के खुलेआम रैली करने और भारत के खिलाफ जहर उगलने के कई वीडियो सामने आ चुके हैं. एक हालिया वीडियो में लश्कर‑ए‑तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद कसूरी समुद्र के रास्ते भारत पर हमला करने की खुली धमकी देता नजर आ रहा है. उसका कहना था कि 2025 में हमने आसमान पर राज किया, 2026 में समंदरों पर करेंगे. उसका इशारा ऑपरेशन सिंदूर की तरफ था. हालांकि सच्चाई ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को मटियामेट कर दिया था.

वॉटर फोर्स को ट्रेनिंग देने में जुटा पाकिस्तान

सैफुल्लाह इससे पहले भी लश्कर‑ए‑तैयबा की कथित “वॉटर फोर्स” से हमलों का इशारा कर चुका है. खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि लश्कर के पास सैकड़ों ट्रेंड स्कूबा डाइवर्स और स्विमर्स हैं, जिन्हें पाकिस्तान के कई ठिकानों पर पानी के नीचे ऑपरेशन की खास ट्रेनिंग दी जा रही है. इसकी धमकी इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि 26/11 का मुंबई हमला करने के लिए लश्कर के आतंकी कराची से बोट लेकर ही भारत में घुसे थे.

ये भी देखें- लश्कर कमांडर सैफुल्लाह की नई गीदड़भभकी, पानी के रास्ते 26/11 जैसा हमला करने की धमकी