Babar Azam: बाबर आज़म ने छोड़ी पाकिस्तान टीम की कप्तानी, पाकिस्तान क्रिकेट में मची खलबली

उन्होंने एक्स पर लिखा,‘‘आज मैं सभी प्रारूपों से पाकिस्तान के कप्तान का पद छोड़ रहा हूं. यह मुश्किल फैसला है लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करने का यह सही समय है.'' बाबर की टीम चयन को लेकर कड़ी आलोचना होती रही. उन पर अपने पसंदीदा क्रिकेटरों का गुट बनाने का आरोप भी लगा. बाबर ने स्पष्ट किया कि वह नए कप्तान का हर तरह से समर्थन करेंगे।

उन्होंने कहा,‘‘मैं तीनों प्रारूप में एक खिलाड़ी के रूप में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करना जारी रखूंगा. मैं अपने अनुभव और समर्पण से नए कप्तान और टीम का समर्थन करता रहूंगा. मुझे यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने और मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आभार व्यक्त करता हूं,''

बाबर को पहली बार 2019 के अंत में सफेद गेंद (Babar Azam Step Down As Pakistan Captain From All Formats) का कप्तान बनाया गया था और 2021 में उन्होंने टेस्ट कप्तान का भी पदभार संभाला. उन्होंने दो एशिया कप, दो टी20 विश्व कप और मौजूदा वनडे विश्व कप में बिना कोई खिताब जीते पाकिस्तान का नेतृत्व किया है.

पाकिस्तान को दिसंबर-जनवरी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो कठिन दौरे करने हैं. पाकिस्तान के बल्लेबाज शान मसूद, विकेटकीपर-बल्लेबाज सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी के संभावित चेहरों के रूप में देखा जा रहा है. दिसंबर की शुरुआत में टीम को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होना है, ऐसे में पीसीबी के पास निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का समय है.