24 Trains Cancelled, 28 Trains Frequency Reductions: उत्तर बिहार में ठंड बढ़ते ही कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है. कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी है. देर रात से सुबह तक कोहरे के चलते ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं. ऐसे में इंडियन रेलवे (Indian Railway) ने बड़ा फैसला लिया है. सुरक्षित रेल परिचालन की दृष्टि से पटना, प्रयागराज, हावड़ा, अमृतसर, कामाख्‍या, कोलकाता, अजमेर, अंबाला और अन्‍य कई रूट्स की 24 ट्रेनें 3 महीने के लिए रद्द कर दी गई हैं. इनसे दिल्‍ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम समेत कई राज्‍यों के करोड़ों रेलयात्री प्रभावित होंगे. एक दिसंबर से 28 फरवरी के बीच ये ट्रेनें रद्द रहेंगी.

वहीं रेलवे ने 28 ट्रेनों के फेरे कम कर दिए हैं. इनमें कई ऐसी रोजाना चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं, जिनका परिचालन हफ्ते में 2 से 4 दिन तक कैंसिल कर दिया गया है, जबकि हफ्ते के बांकी दिनों में वो रूटीन के मुताबिक चलेंगी.

ये ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल रहेंगी | Trains fully cancelled

ट्रेन संख्‍या 14112 प्रयागराज जं.-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस - 01.12.25 से 25.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जं. एक्सप्रेस - 01.12.25 से 25.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)-कोलकाता एक्स. - 05.12.25 से 27.02.206 तक ट्रेन संख्‍या 22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) एक्स. - 07.12.25 से 01.03.26 तक ट्रेन संख्‍या 12327 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस - 02.12.25 से 27.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 12328 देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस - 03.12.25 से 28.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस - 06.12.25 से 28.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस -04.12.25 से 26.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 14523 बरौनी-अम्बाला हरिहर एक्सप्रेस - 04.12.25 से 26.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 14524 अम्बाला-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस - 02.12.25 से 24.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस - 03.12.25 से 02.03.26 तक ट्रेन संख्‍या 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस - 01.12.25 से 28.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस - 01.12.25 से 27.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 15904 चंडीगढ-डिब्रूगढ़़ एक्सप्रेस - 03.12.25 से 01.03.26 तक ट्रेन संख्‍या 15620 कामाख्या-गया एक्सप्रेस - 01.12.25 से 23.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 15619 गया-कामाख्या एक्सप्रेस - 02.12.25 से 24.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 15621 कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस - 04.12.25 से 26.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 15622 आनंद विहार-कामाख्या एक्सप्रेस - 05.12.25 से 27.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 12873 हटिया-आनंद विहार एक्सप्रेस - 01.12.25 से 26.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 12874 आनंद विहार-हटिया एक्सप्रेस - 02.12.25 से 27.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 22857 संतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस - 01.12.25 से 02.03.26 तक ट्रेन संख्‍या 22858 आनंद विहार-संतरागाछी एक्सप्रेस - 02.12.25 से 03.03.26 तक ट्रेन संख्‍या 18103 टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस - 01.12.25 से 25.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 18104 अमृतसर-टाटा एक्सप्रेस - 03.12.25 से 27.02.26 तक

इन ट्रेनों के फेरे कम किए गए | Reduction in Frequency of trains

ट्रेन संख्‍या 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस दिनांक 01.12.25 से 26.02.26 तक प्रत्येक सोमवार और गुरूवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस दिनांक 02.12.25 से 27.02.26 तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस दिनांक 02.12.25 से 28.02.26 तक प्रत्येक मंगल, गुरू और शनिवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस दिनांक 03.12.25 से 01.03.26 तक प्रत्येक बुध, शुक्र और रविवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 13019 हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस दिनांक 07.12.25 से 22.02.26 तक प्रत्येक रविवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 13020 काठगोदाम-हावड़ा बाघ एक्सप्रेस दिनांक 09.12.25 से 24.02.26 तक प्रत्येक मंगलवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 12317 कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस दिनांक 07.12.25 से 22.02.26 तक प्रत्येक रविवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 12318 अमृतसर-कोलकाता एक्सप्रेस दिनांक 09.12.25 से 24.02.26 तक प्रत्येक मंगलवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 12357 कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस दिनांक 06.12.25 से 28.02.26 तक प्रत्येक शनिवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 12358 अमृतसर-कोलकाता एक्सप्रेस दिनांक 08.12.25 से 02.03.26 तक प्रत्येक सोमवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 22405 भागलपुर-आनंद विहार गरीबरथ एक्सप्रेस दिनांक 04.12.25 से 26.02.26 तक प्रत्येक गुरूवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 22406 आनंद विहार-भागलपुर गरीबरथ एक्सप्रेस दिनांक 03.12.25 से 25.02.26 तक प्रत्येक बुधवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 12505 कामाख्या-आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिनांक 03.12.25 से 25.02.26 तक प्रत्येक रवि और बुधवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 12506 आनंद विहार-कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिनांक 05.12.25 से 27.02.26 तक प्रत्येक मंगल और शुक्रवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15483 अलीपुरद्वार-दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस दिनांक 03.12.25 से 28.02.26 तक प्रत्येक बुध और शनिवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15484 दिल्ली-अलीपुरद्वार सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस दिनांक 05.12.25 से 27.02.26 तक प्रत्येक शुक्र और सोमवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 12523 न्यू जलपाईगुड़ी-नई दिल्ली एक्सप्रेस दिनांक 02.12.25 से 24.02.26 तक प्रत्येक मंगलवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 12524 नई दिल्ली-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस दिनांक 03.12.25 से 25.02.26 तक प्रत्येक बुधवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस दिनांक 06.12.25 से 28.02.26 तक प्रत्येक शनिवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15910 लालगढ-डिब्रूगढ़़ अवध आसाम एक्सप्रेस दिनांक 09.12.25 से 03.03.26 तक प्रत्येक मंगलवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15033 पाटलिपुत्र-लखनऊ एक्सप्रेस दिनांक 01.12.25 से 11.02.26 तक प्रत्येक सोम, मंगल और बुधवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15034 लखनऊ-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस दिनांक 01.12.25 से 11.02.26 तक प्रत्येक सोम, मंगल और बुधवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15079 पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस 01.12.25 से 01.02.26 तक प्रत्येक रवि, सोम, बुध और शुक्रवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15080 गोरखपुर-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 01.12.25 से 01.02.26 तक प्रत्येक रवि, सोम, बुध और शुक्रवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15074 टनकपुर-सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस 03.12.25 से 11.02.26 तक प्रत्येक बुधवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15073 सिंगरौली-टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस 04.12.25 से 12.02.26 तक प्रत्येक गुरूवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15076 टनकपुर-शक्तिनगर त्रिवेणी एक्सप्रेस 02.12.25 से 14.02.26 तक प्रत्येक मंगल और शनिवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15075 शक्तिनगर-टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस 03.12.25 से 15.02.26 तक प्रत्येक बुध और रविवार को रद्द

कोहरे के ही चलते एक जोड़ी ट्रेन आंशिक रूप से रद्द (Partially cancelled trains) की गई हैं. रेलवे ने बताया है कि ट्रेन संख्‍या 12177 हावड़ा-मथुरा जंक्‍शन चंबल एक्सप्रेस 5 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक आगरा कैंट और मथुरा जंक्‍शन के बीच रद्द रहेगी. वहीं वापसी में ट्रेन संख्‍या 12178 मथुरा जंक्‍शन-हावड़ा चंबल एक्सप्रेस 1 दिसंबर से से 23 फरवरी तक तक मथुरा जंक्‍शन और आगरा कैंट के बीच रद्द रहेगी.