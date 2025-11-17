'पाकिस्तान सेना अल्लाह के नाम पर लड़ती है'... सऊदी के बाद अब इस मुस्लिम देश से रक्षा संबंध मजबूत करेंगे मुनीर 

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर ने रविवार को कहा कि उनका देश जॉर्डन के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय के साथ बातचीत के दौरान मुनीर ने यह टिप्पणी की. अब्दुल्ला द्वितीय, राजकुमारी सलमा बिन्त अब्दुल्ला द्वितीय और जॉर्डन के प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ ‘ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस' (जीआईडीएस) के दौरे पर थे.

सेना के एक बयान के अनुसार, फील्ड मार्शल मुनीर ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शाह अब्दुल्ला का स्वागत किया, जो जॉर्डन सशस्त्र बलों के शीर्ष कमांडर भी हैं. मुनीर ने पाकिस्तान और हाशमी साम्राज्य के बीच ‘‘मजबूत रक्षा साझेदारी'' पर जोर दिया.

सेना ने कहा, ‘‘फील्ड मार्शल ने जॉर्डन के साथ सैन्य सहयोग को और बढ़ाने तथा एक स्थिर और शांतिपूर्ण क्षेत्र के लिए पारस्परिक दृष्टिकोण को संयुक्त रूप से साकार करने की पाकिस्तान की प्रतिबद्धता दोहराई."

राष्ट्रपति भवन में शाह अब्दुल्ला द्वितीय के सम्मान में आयोजित दोपहर भोज में दैनिक अखबार ‘उर्दू दैनिक जंग' से बात करते हुए मुनीर ने पाकिस्तान की शांति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ीं और कहा कि पाकिस्तान किसी भी आक्रमण का कड़ा जवाब देगा।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना “अल्लाह की सेना है, और (उसके) सैनिक अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं.'' मुनीर के ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब संघीय सरकार ने हाल ही में पुष्टि की थी कि उनके नए पद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की नियुक्ति के बाद उनका पांच साल का कार्यकाल फिर से शुरू होगा.

इस दौरे के दौरान शाह को ‘ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस' की संरचना, क्षमताओं और उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. बाद में, शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने ‘टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज' का दौरा किया, जहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे.

शाह अब्दुल्ला द्वितीय शनिवार को दो-दिवसीय यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे. अलग से, पाकिस्तान सरकार ने आज इस्लामाबाद में प्रेसीडेंसी में एक विशेष समारोह के दौरान जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान से भी सम्मानित किया.

