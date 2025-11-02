विज्ञापन
VIDEO: गंभीर, बुमराह समेत पुरुष क्रिकटरों का वर्ल्ड कप से पहले महिला टीम को आखिरी संदेश,'गलती करने से नहीं डरो'

भारतीय महिला टीम को भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल मुकाबले के लिए खास अंदाज में बधाई दी है.

India Women Cricket Team
  • आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज मुंबई में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा
  • बीसीसीआई ने गौतम गंभीर के संदेश के माध्यम से भारतीय महिला टीम को निडर होकर खेलने और आनंद लेने की सलाह दी
  • पुरुष क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव ने महिला टीम को शुभकामनाएं देते हुए उनके शानदार अभियान की सराहना की
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आखिरी मुकाबला आज (2 नवंबर) भारतीय महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच नवीं मुंबई में खेला जाएगा. यहां जिस टीम को जीत मिलेगी. उसका चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा होगा. देश में दुआओं का दौर शुरु हो चुका है. लोग लगातार भारतीय महिला टीम के जीत की प्रार्थना कर रहे हैं. यहीं ने देश के कोने-कोने से भारतीय टीम की जीत के लिए शुभकामनाएं भी आ रही हैं. कई पूर्व एवं मौजूदा स्टार क्रिकेटरों ने भी भारतीय महिला टीम को जीत की शुभकामनाएं दी हैं.

बीसीसीआई की तरफ से साझा किए गए एक वीडियो में भारतीय पुरुष टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को कहते हुए सुना जा सकता है कि इस अवसर का आनंद लें और निडर होकर टूर्नामेंट में खेलें. गंभीर ने कहा, 'पूरे सहयोगी स्टाफ और भारतीय टीम की ओर से मैं महिला टीम को शुभकामनाएं देता हूं. मौके का आनंद लें और निडर होकर खेलें. आप पहले ही देश को गौरवान्वित कर चुकी हैं.'

टी20 फॉर्मेट के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'महिला टीम को वर्ल्ड कप फाइनल के लिए शुभकामनाएं. बस इस मौके का आनंद उठाएं. अपनी लय को पकड़ी रहें. मेरे हिसाब से अब तक आपका अभियान शानदार रहा है.'

जसप्रीत बुमराह का मानना है कि वर्ल्ड कप फाइनल जैसे अवसर काफी दुर्लभ होते हैं. महिला टीम को कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें उस पल का आनंद लेना चाहिए. मैच के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें. बाकी सब अपने आप हो जाएगा.

बुमराह ने कहा, 'इस मौके का पूरा आनंद लें. आपको वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का ज्यादा अवसर नहीं मिलता है. कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है. वाकई आप बहुत अच्छा खेल रही हैं. खुद पर भरोसा रखिए और इस पल का आनंद लीजिए. मैदान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें. बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा.'

अक्षर पटेल ने कहा, 'आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें. अब तक जो करते आए हैं. वही करते रहें. आपको ढेर सारी शुभकामनाएं.' अक्षर के साथ मौजूद कुलदीप यादव ने कहा, 'आपने काफी परिपक्वता दिखाई है, खासकर सेमी-फाइनल मुकाबले में. फाइनल में भी इस फॉर्म को जारी रखें और इस पल का आनंद लें.'

