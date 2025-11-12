विज्ञापन
PAK vs SL: बाबर आज़म ने विराट कोहली के इस अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी कर चौंकाया, यकीन नहीं हो रहा

Babar Azam Vs Virat Kohli: एक बार फिर बाबर बड़ा स्कोर बनाने में असफल रहे. ऐसा होते ही बाबर के नाम एक बड़ा अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. जिसने फैन्स को चौंका दिया है.

  • बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में 51 गेंदों पर 29 रन बनाए और आउट हुए
  • बाबर आजम ने अब तक सभी प्रारूपों में 83 पारियों में इंटरनेशनल शतक हासिल नहीं किया है
  • बाबर आजम बिना शतक के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल पारियां खेलने वाले विराट कोहली के बराबर हो गए हैं
Babar Azam equals Virat Kohli's unwanted record:   एक समय ऐसा था जब बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से होती थी लेकिन पिछले कुछ समय से बाबर की बल्लेबाजी को देखकर यह कहना गलत न होगा कि हमने कोहली और बाबर की तुलना करके बेवकूफी की थी. लेकिन बाबर की किस्मत ऐसी है कि न चाहकर भी उनकी तुलना कोहली से होती है. अब बाबर की एक अनचाहे रिकॉर्ड की तुलना कोहली से हो रही है. दरअसल, श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में बाबर आजम 51 गेदं पर 29 रन बनाकर आउट हुए.

एक बार फिर बाबर बड़ा स्कोर बनाने में असफल रहे. ऐसा होते ही बाबर के नाम एक बड़ा अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. बाबर की 29 रनों की पारी ने उनके इंटरनेशनल शतक के इंतज़ार को और बढ़ा दिया है क्योंकि अब तक वह सभी प्रारूपों में 83 पारियों में यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए हैं.  इसके साथ ही, बाबर इंटरनेशनल शतक के बिना सबसे ज़्यादा पारियां खेलने वाले बल्लेबाज़ों की सूची में भारतीय कप्तान विराट कोहली की बराबरी पर आ गए हैं, जिसमें श्रीलंका के दिग्गज सनथ जयसूर्या पहले स्थान पर हैं. 

बिना शतक लगाए सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल पारियां खेलने वाले बल्लेबाज

सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) – 88 पारियां
विराट कोहली (भारत) – 83 पारियां
बाबर आज़म (पाकिस्तान) – 83 पारियां
शिवनारायण चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज) – 78 पारियां

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में 6 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. पाकिस्तान ने जीत के लिए श्रीलंका के सामने 300 रन का लक्ष्य रखा था. श्रीलंका की टीम वानिंदु हसरंगा की बेहतरीन बल्लेबाजी के बावजूद 9 विकेट के नुकसान पर 293 रन ही बना सकी और 6 रन से मैच हार गई. 

सलमान अली आगा ने जमाया शतक 

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 299 रन बनाए थे. पाकिस्तान के लिए सलमान अली आगा ने 87 गेंद पर 9 चौकों की मदद से नाबाद 105 रन बनाए थे.  हुसैन तलत ने 63 गेंद पर 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 62 रन बनाए थे.

इन दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 138 रन की अहम साझेदारी हुई थी। मोहम्मद नवाज ने भी 23 गेंद पर 1 छक्का और 5 चौकों की मदद से नाबाद 36 रन की पारी खेली थी.  श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा ने 10 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट लिए। असिथा फर्नांडो और महिश तिक्षाणा ने 1-1 विकेट लिए.  300 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत अच्छी रही थी। पहले विकेट के लिए पथुम निसांका और कामिल मिशारा ने 85 रन की साझेदारी की थी. लेकिन, हारिस रऊफ ने पाकिस्तान की वापसी कराई और 11 गेंद के अंदर 3 विकेट लिए। 85 पर शून्य वाली श्रीलंका 90 पर 3 हो गई.

इसके बाद सदिरा समरविक्रमा ने 39, कप्तान चरिथ असालंका ने 32 औक जेनिथ लियांगे ने 28 रन बनाकर श्रीलंका को मैच में बनाए रखा. लेकिन, असली करिश्मा दिखाया वानिंदु हसरंगा ने. हसरंगा ने 52 गेंद पर 7 चौके की मदद से 59 रन पारी खेली। महिश तिक्षाणा ने 18 गेंद पर 21 रन बनाकर हसरंगा का साथ निभाया. हसरंगा 49वें ओवर की चौथी गेंद पर नौवें विकेट के रूप में आउट हो गए और यहीं मैच फंस गया। आखिरी 8 गेंद पर 21 रन की जरूरत थी। श्रीलंका 14 रन बना सकी और 6 रन से मैच हार गई. श्रीलंका 9 विकेट पर 293 रन बना सकी. हारिस रऊफ ने 4, नसीम शाह और फहीम अशरफ ने 2-2, और मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट लिए.

