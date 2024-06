PAK vs USA: अमेरिका के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान की किरकिरी, कप्तान बाबर आज़म ने इन पर फोड़ा हार का ठीकरा

Babar Azam Angry Statement After Lose vs USA: कप्तान बाबर आजम और शादाब खान की जुझारू पारियों से पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में गुरुवार को यहां बल्लेबाजी के लिए मुश्किल पिच पर अमेरिका के खिलाफ सात विकेट पर 159 रन बनाए. बाबर ने 43 गेंद में तीन चौकों और दो छक्कों से 44 रन की पारी खेलने के अलावा शादाब (40) के साथ तीसरे विकेट के लिए उस समय 72 रन की साझेदारी की जब टीम 26 रन पर तीन विकेट गंवाने के बाद संकट में थी. शादाब ने 25 गेंद का सामना करते हुए एक चौका और तीन छक्के मारे.

इससे पहले पाकिस्तान के 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अमेरिका ने कप्तान मोनांक पटेल (50 रन, 38 गेंद, सात चौके, एक छक्का) के अर्धशतक और एंड्रीज गौस (35) के साथ उनकी दूसरे विकेट की 68 रन की साझेदारी से तीन विकेट पर 159 रन बनाकर मुकाबला टाई किया. आरोन जोन्स (26 गेंद में नाबाद 36) और नितीश कुमार (नाबाद 14) ने अंतिम ओवर में 13 रन बनाकर मैच टाई कराया.

अमेरिका के खिलाफ हार पर फूटा बाबर आज़म का गुस्सा

पहले 6 ओवरों में हम बल्लेबाजी का फायदा नहीं उठा पाए. लगातार दो विकेट गिरने (Babar Azam angry on Pakistan Team Batting) से आप हमेशा बैकफुट पर आ जाते हैं, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर आपको आगे बढ़कर साझेदारी बनाने की जरूरत होती है. हम पहले 6 ओवरों में गेंद (Babar Azam Angry on Pakistan Bowling) के साथ भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए. हमारे स्पिनर भी बीच के ओवरों में विकेट नहीं ले पाए. इसलिए इन चीजों ने हमें नुकसान पहुंचाया. बहुत मुश्किल था इसका पूरा श्रेय यूएसए (Babar Azam Praise USA for Win) को जाता है, उन्होंने तीनों हिस्सों में हमसे बेहतर खेला. (Babar Azam on Pitch) पिच में थोड़ी नमी थी, यह भी दो-तरफ़ा थी. एक पेशेवर के तौर पर आपको परिस्थितियों का आकलन करने की जरूरत होती है.

सुपर ओवर का ऐसा रहा नतीजा

मोहम्मद आमिर ने सुपर ओवर (Mohammad Amir Bowling in Super Over) में दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए सात वाइड सहित 18 रन दिए जिसके बाद सौरभ नेत्रवलकर ने सिर्फ 13 रन खर्च करके अमेरिका को आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप ए के बेहद रोमांचक मुकाबले में पूर्व चैंपियन पाकिस्तान पर पांच रन की उलटफेर भरी जीत दिलाई जो उसकी लगातार दूसरी जीत है.