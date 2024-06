Wasim Akram: "बाबर आजम की टीम को...", अमेरिका के खिलाफ हार पर वसीम अकरम का फूटा गुस्सा, पाकिस्तान टीम में मची खलबली

Wasim Akram Angry on Pakistan Lose vs USA: दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने सुपर ओवर में हारने के बाद अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान के "दयनीय प्रदर्शन" की आलोचना की और कहा कि (Wasim Akram Angry on Babar Azam and Team) बाबर आजम की टीम के लिए टी20 विश्व कप के नॉकआउट में पहुंचना मुश्किल होगा. पाकिस्तान और अमेरिका ने 20 ओवर में 159-159 रन बनाए थे, लेकिन अमेरिका ने गुरुवार को सुपर ओवर (Wasim Akram on Super Over in PAK vs USA) में 18 रन का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए शानदार जीत दर्ज की.

पाकिस्तान की हार पर अकरम ने कहा

अकरम ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा "दयनीय प्रदर्शन. हार-जीत खेल का हिस्सा है. लेकिन आपको आखिरी गेंद तक संघर्ष करना होगा. यह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुरा था." उन्होंने कहा, "पाकिस्तान को यहां से सुपर आठ के लिए क्वालीफाई करने में संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भारत (9 जून को) और दो और अच्छी टीमों (आयरलैंड और कनाडा) से खेलना है." पाकिस्तान की 1992 विश्व कप जीत के मुख्य सूत्रधार ने महसूस किया कि खेल का निर्णायक मोड़ अमेरिका द्वारा शुरुआती विकेट लेना था.

पावर प्ले के अंत में पाकिस्तान का स्कोर तीन विकेट पर 30 रन था और उसके बाद कप्तान बाबर और शादाब खान ने चौथे विकेट के लिए 72 रन जोड़े, लेकिन इसके बावजूद टीम लय हासिल करने में विफल रही. "खेल का निर्णायक मोड़...जिस तरह से यूएसए ने शुरुआती विकेट लिए. पाकिस्तान ने बाबर (Babar Azam) और शादाब (Shadab Khan) के बीच थोड़ी साझेदारी की और फिर कोई भी रन नहीं बना सका. क्षेत्ररक्षण औसत से कम था, पाकिस्तान द्वारा कुल मिलाकर औसत क्रिकेट खेला गया," उन्होंने कहा.

अपने खेल के दिनों में डेथ बॉलिंग के मास्टर अकरम ने कहा कि सुपर ओवर (Wasim Akram on Super Over) में 18 रन देने से पाकिस्तान की उम्मीदें धराशायी हो गईं. "यूएसए के खिलाफ खेलते समय, मुझे पूरा भरोसा था, हर पाकिस्तानी समर्थक को भरोसा था कि पहली पारी में जिस तरह से उन्होंने खेला, उसके बाद वे जीतेंगे.

सुपर ओवर को लेकर वसीम अकरम ने कही ये बात

"दूसरी पारी में, वे (USA) लक्ष्य का पीछा करने उतरे. मेरा मतलब है कि सुपर ओवर में 19 रन बनाना सुपर ओवर में 36 रन बनाने जैसा है. उन्होंने कहा, "अच्छा किया यूएसए." अकरम ने यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल की गेंदबाजी के लिए प्रशंसा की और मैच जीतने वाला अर्धशतक बनाया. "मेरे लिए दिन का सबसे खास पल यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल की पारी थी, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की...अपने बल्ले को आगे बढ़ाया. उन्होंने कहा, "जिस तरह से उन्होंने अपने सूट का इस्तेमाल किया, यानी आगे से नेतृत्व किया. उनकी फील्डिंग हर बार शानदार रही और यूएसए ने बहुत शानदार क्रिकेट खेला."